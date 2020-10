CoD Black Ops Cold War: Wer die Beta spielt, kann Blueprint absahnen

Call of Duty Black Ops: Cold War startet schon sehr bald in die Beta-Phase. Und Activision sowie Treyarch wollen euch das Ausprobieren dieser als Beta getarnten Demoversion offenbar so schmackhaft wie möglich machen. Wer die Demo lange genug spielt, kann Goodies für die Vollversion beziehungsweise für Call of Duty Mobile abgreifen. Genauer: Hier winken ein Operator und ein Waffen-Bauplan.

CoD BlOps Cold War startet auf PS4 schon morgen in die Beta

Nur für Vorbesteller*innen: Wer das neue Call of Duty Cold War auf der PS4 vorbestellt hat und PS Plus-Abonnent*in ist, darf schon den Preload starten und morgen, am 8. Oktober die sogenannte Beta spielen. Als offenere Open Beta-Demo für alle Plattformen und ohne Vorbestellung geht es so richtig erst übernächstes Wochenende los.

Die Details zur Beta von CoD Black Ops Cold War findet ihr hier:

Wer die Beta genug spielt, bekommt einen exklusiven Waffen-Bauplan

SMG-Blueprint für Cold War: Alles, was ihr dafür tun müsst, ist innerhalb der Beta zu CoD Black Ops Cold War Stufe 10 zu erreichen. Damit qualifiziert ihr euch automatisch dafür, im Hauptspiel nach Release den Waffen-Bauplan namens "Mutual Animosity" zu erhalten, wenn ihr auch die Vollversion kauft.

Dabei handelt es sich um einen SMG-Blueprint, der folgendermaßen aussieht:

Operator für CoD Mobile: Die SMG-Blaupause ist nicht das einzige Goodie, das euch winkt, wenn ihr die Beta zockt. All diejenigen, die auch Call of Duty: Mobile spielen, können nämlich auch noch einen Operator names Russel Adler ergattern. Sämtliche Details findet ihr auf der offiziellen Call of Duty-Seite.

Ansonsten legen wir euch noch diesen Gameplay-Trailer zum Zombies-Modus aus Call of Duty Black Ops Cold War ans Herz, der dieses Mal wieder mit an Bord ist und ziemlich vielversprechend aussieht.

Überzeugt euch das, die Beta zu zocken? Lässt euch sowas kalt oder hättet ihr das sowieso gemacht? Worauf freut ihr euch am meisten?