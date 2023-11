'Das ändert alles': CoD Modern Warfare 3-Profi zeigt seine mächtige Lieblingswaffe und wie man sie baut

Call of Duty-Fans können auch in Modern Warfare 3 wieder ordentlich an ihren Knarren schrauben.

Call of Duty-Streamer jackfrags versucht laut eigener Aussage immer wieder, die legendäre Kar98 aus Day of Defeat nachzubauen. Mit seinem aktuellen Build in Modern Warfare 3 kommt er da ziemlich nah dran und zerlegt haufenweise Gegner, als gäbe es kein Morgen. Zum Glück verrät er auch, wie genau er seine Knarre dafür zusammen baut und welche Waffe er dafür als Grundlage benutzt, samt Aufsätzen und allem Drum und Dran.

Call of Duty-Profi zeigt besten Sniper-Build für Modern Warfare 3

Extrem mächtige Waffe: jackfrags dürften die allermeisten Call of Duty-Fans schon einmal beim Spielen zugesehen haben. Seit Jahren begeistert der Streamer und YouTuber mit witzigen Kommentaren, gutem Gameplay und hilfreichen Tipps rund um CoD und Warzone. Dieses Mal zeigt er seine aktuelle Lieblingswaffe.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

"Perfekte Sniper": So nennt jackfrags den Scharfschützen-Build in seinem Video-Thumbnail auf YouTube. Gleichzeitig lautet sein Video-Titel "Diese Sniper verändert Modern Warfare 3 komplett". Offenbar haben wir es also mit einem beeindruckenden Schießprügel zu tun, der dem CoD-Profi wirklich gut gefällt und der ordentlich reinhaut. Mit nur einem Treffer in Brust- oder Kopfbereich geht der Gegner zu Boden.

Wie baue ich das? Um zu sehen, wie ihr selbst diese Knarre nachbauen könnt, müsst ihr nicht lange suchen. Als Grundlage dient das Scharfschützengewehr Longbow. Dem verpasst jackfrags einen langen Pro-99-Lauf sowie den FSS OLE-V Laser. Dazu gibt es die Slate Reflector-Optic, den Nought-Z3-Griff und keinen Schaft.

Hier seht ihr die Attachments für die Longbow im Überblick.

Eine klassische Sniper-Rifle sieht anders aus: Dank der verwendeten Optik und der Möglichkeit zum schnellen Anvisieren über Kimme und Korn eignet sich dieser Waffen-Zusammenbau eher für kurze und mittlere Distanzen. Auch der Laser ermöglicht es euch, zielsicher eure Gegner auszuschalten, allerdings fallt ihr dadurch auch ziemlich auf.

Wie geht's in CoD MW3 weiter? Season 1 steht vor der Tür: Es dauert nicht mehr lange, dann könnt ihr euch endlich in die erste richtige Saison des neuen Activision-Shooters stürzen. Anfang Dezember wird das neue Kapitel eingeläutet, höchstwahrscheinlich ab 18 Uhr entweder am 5. oder am 6. Dezember. Diverse neue Maps, ein neuer Modus und mehr erwartet euch.

Wie findet ihr den Longbow-Build? Was ist eure Lieblingswaffe im Moment in CoD Modern Warfare 3?