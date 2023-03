Call of Duty 2023: Alle Infos und Gerüchte zum nächsten CoD im Überblick

Auch 2023 wird ein neues Call of Duty erscheinen. Infos gibt es bislang nur wenige.

Die Call of Duty-Reihe gehört nach wie vor zu den beliebtesten Spiele-Franchises überhaupt. Kein Wunder also, dass Publisher Activion Blizzard die Fans im Jahrestakt mit neuen Teilen versorgt. Dementsprechend wird es auch im Jahr 2023 einen neuen CoD-Ableger geben, auch wenn dieser bislang noch nicht von offizieller Seite enthüllt worden ist.

In diesem Artikel sammeln wir alle Informationen, die bislang zum nächsten CoD-Teil bekannt sind und packen auch sämtliche aktuellen Gerüchte dazu.

Hinweis: Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald neue Informationen zum Spiel bekannt gegeben werden.

Wie wird Call of Duty 2023 heißen und welches Setting hat es?

Das ist bislang noch nicht bekannt und das noch größte Geheimnis des nächsten Call of Duty. Denn am Titel wird auch erkennbar, ob sich der Shooter in eine der bereits etablierten "Unterserien" einreiht, also zum Beispiel Modern Warfare oder Black Ops, oder eine komplett neue aufmacht.

Für die CoD-Spiele sind mehrere Studios verantwortlich (Infinity Ward, Sledgehammer, Treyarch, Raven Software), die sich normalerweise abwechseln. Der bislang letzte Teil (Modern Warfare 2) kam von Infinity Ward, wenn es nach der Veröffentlichungsreihenfolge geht, wäre als nächstes Treyarch am Zug, deren letztes CoD Black Ops: Cold War (2020) war.

Welche Gerüchte gibt es? Laut Bloomberg soll CoD 2023 eine Weiterführung von MW2 aus dem letzten Jahr werden, könnte also auch dementsprechend dessen Story fortsetzen. Activision habe sich entschieden, den nächsten Ableger von Treyarch auf 2024 zu verschieben und mit Modern Warfare weiterzumachen.

Fest scheint aber offenbar: Call of Duty 2023 wird ein eigenständiges Spiel und kein umfangreicher DLC:

Mehr zum Thema Von wegen Modern Warfare 2-DLC: Call of Duty 2023 soll doch ein eigenständiges Spiel werden von David Molke

Wann ist der Release von Call of Duty 2023?

Mutmaßlicher Release: Oktober/November 2023

Da das nächste Call of Duty noch nicht offiziell angekündigt wurde, steht auch der Release-Termin noch in den Sternen. Allerdings lassen sich bereits Vermutungen anstellen. Denn in den letzten Jahren erschienen die CoD-Teile stets im Zeitraum Oktober/November, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Es würde uns stark überraschen, wenn es im Jahr 2023 anders wäre.

Für welche Plattformen erscheint Call of Duty 2023?

Mutmaßliche Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Wie Insider Gaming berichtet hat, geht aus Activision-internen Dokumenten hervor, dass mit der CoD-Reihe noch bis mindestens 2024 sowohl auf Last- als auch Current-Gen-Systemen geplant wird. Somit dürfte Call of Duty 2023 auf genau denselben Konsolen erscheinen, wie beispielsweise Modern Warfare 2 im letzten Jahr.

Und was ist mit der Switch? Im Rahmen der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde mit Nintendo eine Vereineinbarung getroffen, Call of Duty-Spiele auch auf Nintendo-Konsolen zu bringen. Es wird natürlich davon abhängen, ob und wann der angestrebte Deal durchgeht. Sollte das zeitnah passieren – wonach es Stand März 2023 nicht aussieht – könnte schon das kommende CoD 2023 für die Switch erscheinen, wenn auch nicht direkt zum Release in der zweiten Jahreshälfte.

Mehr zum Thema Jetzt fix! Microsoft und Nintendo schließen 10 Jahres-Deal für Call of Duty von David Molke

Gibt es weitere Auswirkungen durch den geplanten Deal? Bis jetzt hat Microsoft keinerlei Absichten gezeigt, die CoD-Serie zukünftig von den PlayStation-Konsolen abziehen zu wollen. Im Gegenteil, aktuell besteht noch bis 2024 eine Partnerschaft zwischen Activision und Sony, die dementsprechend Besitzer*innen von Call of Duty 2023 zeitexklusive Inhalte garantieren wird.

Gameplay und Multiplayer von Call of Duty 2023

Wir lehnen uns vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass Call of Duty 2023 vermutlich ein Ego-Shooter mit einer Story-Kampagne und einem Multiplayer wird und Schusswechsel sowie Action im Vordergrund stehen. Darüber hinaus ist alles andere aber noch totale Spekulation. Sollte es in diesem Jahr tatsächlich eine Fortführung von Modern Warfare 2 geben, können wir uns vermutlich wieder auf einen ähnlichen Gameplay-Mix aus Action und kleineren Stealth-Einlagen einstellen.

Wenn ihr mehr zur Kampagne von Modern Warfare erfahren wollt, legen wir euch unseren Test ans Herz:

Mehr zum Thema Call of Duty Modern Warfare 2-Kampagne im Test: Manchmal ein bisschen wie Kaugummi von Tobias Veltin

Ebenso liegt auch alles zu einem möglichen Multiplayer noch komplett im Dunkeln. Allerdings soll es eines Leaks zufolge wieder vorab zwei Beta-Wochenenden geben, um den Mehrspieler-Part auszuprobieren. Diese finden angeblich Anfang und Mitte Oktober statt.

Und was ist mit Warzone? Den Free2Play-CoD-Battle Royale-Ableger gibt es seit mittlerweile drei Jahren, im November erschien die überarbeitete Variante Warzone 2.0. Die CoD-Releases sind seitdem stets mit Warzone verknüpft und eng miteinander verwoben. Dieses Konzept wird Actvision mit CoD 2023 natürlich nicht fallen lassen und beibehalten. Warzone 2.0 wird dementsprechend weiterhin mit neuen Inhalten, Seasons etc. versorgt.