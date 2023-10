CoD Modern Warfare 3: Wie findet ihr die Multiplayer-Beta?

Welche Schulnote würdet ihr der Modern Warfare 3-Beta geben?

Auch in diesem Jahr lässt sich der Multiplayer-Modus eines neuen Call of Duty-Spiels vorab im Rahmen einer Beta ausprobieren. Für CoD Modern Warfare 3 gibt es insgesamt zwei Beta-Phasen, von denen die erste ausschließlich auf PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfindet und am 10. Oktober endet. Ab dem 12. dürfen dann alle ran, die auf den anderen Plattformen vorbestellt haben.

Viele von euch dürften sich bereits in die Matches auf Rust, Favela und Co. gestürzt und sich einen ersten Eindruck von der Beta und dem Multiplayer-Modus gemacht haben. Und genau der bzw. eure Bewertung interessiert uns jetzt brennend.

Eine Schulnote für die Modern Warfare 3-Beta

Dementsprechend wollen wir von euch in unserer Umfrage wissen, welche Schulnote ihr der Multiplayer-Beta von Modern Warfare 3 geben würdet. Macht mit und stimmt ab!

Natürlich dürft ihr uns anschließend in den Kommentaren gerne verraten, was euch zu eurer Bewertung bewogen hat. Sind euch beispielsweise die Änderungen im Vergleich zu Modern Warfare 2 stark genug? Mögt ihr die Maps und neuen Waffen? All das und mehr könnt ihr uns gerne im Kommentarbereich wissen lassen.

In der nächsten Beta-Phase kommen dann noch ein paar neue Inhalte ins Spiel, darunter eine neue Karte. Gut möglich also, dass wir diese Umfrage in der nächsten Woche noch einmal wiederholen.

Wenn ihr wissen wollt, wann die Multiplayer-Betas starten und enden und welche Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst, empfehlen wir euch unseren Übersichtsartikel.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Der Titel ist eine diesjährige Fortsetzung von Modern Warfare 2, die Kampagne dreht sich also erneut um die Task Force 141 mit Captain Price, Soap MacTavish und Co.

Im Multiplayer werden zum Launch 16 Maps aus dem originalen Modern Warfare 2 (2009) enthalten sein, außerdem wird der Zombie-Modus umgekrempelt – die Untoten jagen wir jetzt auf der neuen Warzone-Map Urzikstan.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme und Kommentare!