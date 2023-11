CoD Modern Warfare 3 sorgt mit neuem Einfriereffekt auf Eis-Maps für hitzige Debatten

Eiskalt erwischt es einige CoD Modern Warfare 3-Spieler*innen, deren Waffen einfrieren.

In Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es einen neuen Grafikeffekt, der auf kalten Maps, die in Schnee und Eis spielen, eure Waffen einfrieren lässt. Das wirkt sich zwar nur marginal darauf aus, wie gut ihr noch schießen könnt und lässt sich sogar in den Optionen komplett abschalten, aber sorgt natürlich trotzdem für wilde Diskussionen. Manche Fans fühlen sich regelrecht aufs Glatteis geführt, wenn ihr versteht, was ich meine.

Das Wichtigste in Kürze: In Call of Duty Modern Warfare 3 können Waffen auf kalten Maps einfrieren

Dies beeinträchtigt teils das Zielen, kann aber deaktiviert werden

Meinungen sind gespalten über die neue Funktion

Das geht schnell: Wenn ihr auf einer der Schnee- und Eis-Maps in Call of Duty Modern Warfare 3 untätig herumsteht, friert eure Waffe ein. Das geht wirklich rasend schnell und passiert bereits nach wenigen Sekunden. So richtig realistisch ist das natürlich nicht, aber durchaus witzig.

So sieht das dann aus:

Maßnahme gegen Camper? Womöglich soll damit Campern das Leben schwer gemacht werden. Wer also immer nur auf der Lauer liegt, kann zum Beispiel schlechter zielen. Ein ehemals durchsichtiges Visier wird mit Eis überzogen nämlich ziemlich unbrauchbar, wie ihr im Video oben seht. Schießen könnt ihr aber noch ganz normal. Allerdings tritt der Effekt schon nach sehr kurzer Zeit auf, was gegen eine Camper-Maßnahme spricht.

Meinungen sind gespalten: Einige Fans finden den Grafikeffekt. Immerhin ist die Spielweise manchen Leuten ein richtiger Eiszapfen im Auge. Aber wieder andere fühlen sich dadurch natürlich gegängelt und außerdem bemängeln viele, dass es einfach nicht realistisch sei und viel zu schnell passiere.

Kurioserweise geht der eingefrorene Look auch nicht mehr weg. Egal, ob ihr euren Schießprügel bis zum Überhitzen abfeuert oder wie wild durch die Gegend rennt. Die Knarre bleibt mit Eis überzogen, bis ihr das Zeitliche segnet und respawnt.

Es lässt sich abstellen: Falls ihr zu denjenigen gehört, die der neuen Funktion überhaupt nichts abgewinnen können, lässt sich das Feature einfach eiskalt in den Optionen abschalten. Das Einfrieren zählt zu den sogenannten "dynamischen Kartenelementen", die ihr ausschalten könnt. Dann friert euch auch die Knarre nicht mehr ein.

Zu welchem Lager gehört ihr: Findet ihr das Einfrieren cool oder seid ihr genervt davon? Schaltet ihr sowas aus oder lauft ihr eh immer durch die Gegend?