CoD Modern Warfare 3-Kampagne: So viel Spielzeit könnt ihr im Solo-Modus einplanen

In der Solo-Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es ein Wiedersehen mit der Task Force 141 rund um Captain Price und Co. sowie einem alten Bösewicht-Bekannten – Vladimir Makarov.

Auch wenn MW3 in der Kampagne die neuen offenen Kampfmissionen einstreut, bewegt es sich bei der Spielzeit in einem für CoD-Verhältnisse recht traditionellen – also kurzen – Rahmen. Wir verraten euch, mit welcher Spielzeit ihr ungefähr rechnen könnt.

Kampagnen-Spielzeit von Modern Warfare 3: Überschaubar lang

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Spielzeit der Kampagne natürlich von einigen Faktoren (Schwierigkeitsgrad, Shooter-Erfahrung etc.) abhängig ist.

Dementsprechend lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen treffen, denn Spieler*innen auf niedrigsten Schwierigkeitsstufe werden vermutlich wesentlich flotter durch die Kampagne kommen als jene auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.

Wir betrachten hier deshalb den normalen Schwierigkeitsgrad (in MW3 "Soldat"): Auf diesem seht ihr bei normalem Tempo nach 4 bis 5 Stunden den Abspann.

Stellt ihr einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad ein, könnt ihr entsprechend etwas weniger Zeit einplanen, insbesondere aber auf "Veteran" etwas mehr, da ihr hier wesentlich vorsichtiger spielen müsst. Die neuen offenen Kampfmissionen von MW3 bieten zudem etwas ausladendere Areale mit versteckter Ausrüstung. Wer hier alles finden will, ist deutlich länger beschäftigt.

Mit der genannten Durchschnittslänge sortiert sich MW3 insgesamt bei den kürzeren CoD-Kampagnen ein. Der Story-Modus von Modern Warfare 2 im Jahr 2022 war beispielsweise mit 6 bis 8 Stunden (auf Soldat) merkbar länger.

1:59 CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

Die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 kann von allen Vorbesteller*innen des Shooters seit dem 2. November gespielt werden. Der "normale" Release mit allen Inhalten folgt dann am 10. November 2023, MW3 erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr also neben der Kampagne auch den Multiplayer- sowie den Zombies-Modus spielen.