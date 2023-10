CoD Modern Warfare 3: Open Beta-Maps bekannt und es sind echt Fan-Lieblinge

An den nächsten beiden Wochenenden könnt ihr den Multiplayer von Modern Warfare 3 ausprobieren.

Dass es vor dem Release eines neuen Call of Duty-Spiels eine Multiplayer-Beta gibt, ist mittlerweile schon zu einer kleinen Tradition geworden. So auch in diesem Jahr vor Call of Duty Modern Warfare 3.

Vom 6. bis 10. Oktober dürfen zunächst PlayStation-Spieler*innen den Multiplayer ausprobieren, am Wochenende drauf dann auch alle mit Xbox und PC.

Diese Namen klingen wie Musik in den Ohren vieler CoD-Fans

Eine der spannendsten Fragen vor einer CoD-Beta ist stets, welche Maps spielbar sein werden. Und diese Frage ist für MW3 jetzt beantwortet. Insgesamt werden in der Beta fünf Maps spielbar sein:

Favela

Estate

Skidrow

Rust

Highrise (erst ab dem 2. Beta-Wochenende spielbar)

Call of Duty-Veteran*innen werden diese Namen vermutlich bekannt vorkommen, denn es handelt sich ausschließlich um Karten aus Modern Warfare 2 (2009). Und nicht irgendwelche, sondern wirklich beliebte Klassiker, besonders Rust und Highrise genießen bei vielen Fans Kultstatus.

In der Beta sind sie jetzt in überarbeiteten Versionen verfügbar und dürften vor allem deutlich besser aussehen als die Originale. Ob sich spielerisch etwas getan hat, lässt sich natürlich noch nicht beurteilen.

Auch 2 Ground War-Maps: Es gibt aber nicht nur "kleinere" Multiplayer-Karten in der Beta, sondern auch zwei Maps für den Ground War-Modus, in dem zwei größere Teams gegeneinander antreten. Die erste hört auf den Namen "Popov Power Plant" und ist rund um das namensgebende Kraftwerk angesiedelt.

Die Open Beta für Modern Warfare 3 ist fast da

Am 5. Oktober werden im Rahmen des CoD Nexts-Events die ersten Infos zum Multiplayer und dem Zombie-Modus von Modern Warfare 3 bekannt gegeben, außerdem gibt es einen ersten Ausblick auf die neue Warzone-Karte.

Nur wenig später geht dann die Beta an den Start. Alles was ihr dazu wissen müsst, entnehmt ihr dem oben verlinkten Artikel.

Welche der Beta-Karten ist euer Favorit?