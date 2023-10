CoD Modern Warfare 3-Preload: Alles zur Uhrzeit, Kampagnen-Early Access und Multiplayer-Start

Alle Infos zum Preload von Modern Warfare 3 im Überblick.

Der Release von Call of Duty Modern Warfare 3 rückt immer näher, der Shooter erscheint am 10. November 2023. Aber schon über eine Woche davor wird es für Vorbesteller*innen möglich sein, die Kampagne des Shooters zu spielen. Wer dann sofort loslegen will, ist gut beraten, sich den Titel vorab per Preload herunterzuladen. Und die konkreten Termine dafür sind jetzt durchgesickert.

Preload zur Kampagne von Modern Warfare 3

Datum: Mittwoch, 1. November 2023

Mittwoch, 1. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

18 Uhr deutscher Zeit Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Wichtig: Dieser Termin gilt ausschließlich für den Kampagnen-Preload von Modern Warfare 3. Ihr ladet also nicht das komplette Spiel herunter, sondern nur die für den Solo-Modus notwendigen Kampagnen-Packs.

Download-Größe (PS5): ca. 50 GB

Alle Infos zum Kampagnen-Early Access

Wer Modern Warfare 3 in der digitalen Version vorbestellt hat, kann die Kampagne des Spiels deutlich vor dem offiziellen Release spielen und das nächste Kapitel rund um die Spezialeinheit Task Force 141 erleben.

Early Access-Start (Kampagne): 2. November 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit

Worum geht es in der Kampagne? In MW3 bekommt es die Task Force 141 mit einem alten Bekannten zu tun. Vladimir Makarov ist einer der bedeutendsten Bösewichte der CoD-Geschichte und führt auch in MW3 wieder fieses im Schilde. Allzu viel zur Story ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Gameplay-technisch ist auch Moder Warfare 3 natürlich wieder ein klassischer First-Person-Shooter, es wird aber erstmals in der Seriengeschichte auch sogenannte "Open Combat-Missions" geben. Das sind größere Areale, in denen euch freigestellt ist, wie ihr euer Missionsziel erreicht.

2:06 Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell enthüllt und das ist der Reveal-Trailer

Preload zum Multiplayer von Modern Warfare 3

Bis ihr im Multiplayer loslegen könnt, dauert es dagegen noch ein wenig länger, denn hier gehen die Server erst zum offiziellen Launch des Spiels live. Ein Preload ist aber auch hier möglich.

Datum: Mittwoch, 8. November

Mittwoch, 8. November Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

18 Uhr deutscher Zeit Download-Größe: Noch nicht bekannt

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euch dann die notwendigen Daten für den Multiplayer- sowie den Zombie-Modus auf die Festplatte ziehen. Plant auf jeden Fall eine längere Installationzeit ein, denn wie schon die letzten Teile ist Modern Warfare 3 sehr groß.

Wie viel Platz ihr insgesamt freihalten solltet, lest ihr hier:

Der offizielle Release von Modern Warfare 3 ist dann am 10. November um 18 Uhr deutscher Zeit. Ab dann könnt ihr euch in sämtliche Inhalte des Shooters stürzen.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist ein Nachfolger zu MW2 von 2022 und war ursprünglich als Addon geplant, wurde dann jedoch zu einem vollwertigen Sequel ausgebaut. Der Multiplayer- und der Zombie-Modus wurden vor ein paar Wochen im Rahmen des CoD Next-Livestreams enthüllt, die Kampagne bereits im August während der gamescom 2023.