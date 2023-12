CoD Modern Warfare 3: Season 1 ist noch nicht einmal gestartet, aber Spieler regen sich jetzt schon über eine neue Camper-Weste auf

Season 1 in Call of Duty Modern Warfare 3 bringt diese Weste ins Spiel, was vielen Fans nicht gefällt.

Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone legen bald mit der ersten richtigen Season los. Die führt haufenweise Neuerungen wie zusätzliche Maps, Modi und Waffen ein, aber insbesondere ein Gegenstand sorgt momentan für Wirbel. Die oben abgebildete Weste macht es Campern besonders leicht, was bei allen anderen nicht gut ankommt. Die Fans fordern noch vor Release, die Weste nicht einzuführen oder zu ändern.

CoD Modern Warfare 3 und Warzone: Camper-Weste macht euch ab Season 1 fast unsichtbar und Fans sind sauer

Darum geht's: Season 1 steht vor der Tür und bringt wie gewohnt wieder diverse neue Inhalte. Dazu zählen natürlich viele neue Maps, Modi und noch viel mehr kosmetische Items. Aber auch neue Ausrüstung mit besonderen Effekten wie die Attentäter-Weste. Die eignet sich vor allem für einen Stealth- und Camper-Spielstil.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Was macht die Weste? Die Assassin Vest sorgt dafür, dass ihr unbeobachtet und unbemerkt Feinde meucheln könnt. Im Klartext heißt das:

Eure Kills hinterlassen keine Totenköpfe.

Ihr seid immun gegenüber UAVs und anderen feindlichen Radar-Effekten (auch, wenn ihr euch nicht bewegt).

Kombiniert ihr das Ganze mit der Ghost-Tarnung, könnt ihr auch von feindlichen KI-Systemen wie der taktischen Kamera oder der Recon-Drohne nicht entdeckt werden. Außerdem bleibt ihr auch für Thermal-Visiere unsichtbar.

Das ist das Problem daran: Dass ihr selbst dann nicht auf UAVs und Co auftaucht, wenn ihr euch nicht bewegt. Beim extra für Modern Warfare 3 neu angepassten Ghost-Perk war das nicht der Fall. Aber jetzt bekommen all diejenigen, die gern in irgendwelchen Ecken warten, bis jemand vorbei kommt, wieder die perfekte Ausrüstung dafür.

So people can just sit in corners again and stay off the UAV? What the actual fuck? — Sgt. Soprano (@Anthony_Cep) November 30, 2023

Natürlich scheiden sich die Geister daran, ob es per se schlecht ist, als Camper zu spielen. Eine ganze Menge Fans scheinen das aber genau so zu empfinden und ärgern sich nun eben darüber, dass die Verbesserung des Ghost-Perks offenbar einfach wieder durch diese Weste zunichte gemacht wird.

Vor allem doof in Warzone: Insbesondere im großen Battle Royale-Modus dürfte jetzt die Zahl der Camper wieder deutlich steigen. Während sich zuletzt viele Fans darüber gefreut hatten, dass es keine gute Möglichkeit mehr gibt, einfach unbemerkt irgendwo auszusitzen, was passiert, geht das große Campen mit Season 1 wohl wieder los.

They added camp ghost back… why dudes. Warzone was about to be poppin with nobody hiding 😭😭😭 — G (@Crabgoon_) November 30, 2023

Statement zu SBMM: Vor Kurzem haben die Call of Duty-Entwickler*innen zum ersten Mal einen offiziellen Kommentar zum verhassten Skill-basierten Matchmaking (SBMM) abgegeben. Darin wurde allerdings lediglich erklärt, dass Latenz, Suchzeit und Skill gemeinsam mit einigen anderen Faktoren berücksichtigt werde. In den kommenden Wochen wolle man transparenter vermitteln, wie es funktioniert.

Wie denkt ihr über die neue Weste, die Season 1 bringt? Freut ihr euch drauf oder seid ihr gegen Camper?