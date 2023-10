CoD Modern Warfare 3: Seasons geleakt und wir bekommen wohl ein Best-of mit Lasern, WW2-Waffen und mehr

CoD Modern Warfare wird offenbar ein buntes Pottpourri aus verschiedenen älteren Teilen.

Call of Duty Modern Warfare 3 bringt nicht nur die alten Multiplayer-Maps aus MW2 zurück. Allem Anschein nach soll sogar jede einzelne Season zu einem älteren CoD-Teil gehören. Leaks zufolge bekommen wir zum Beispiel CoD WW2-Waffen, aber auch das Laser-Gewehr aus Call of Duty: Advanced Warfare.

CoD Modern Warfare 3-Leak: Seasons bringen wohl ältere Spiele und Inhalte zurück

Darum geht's: Modern Warfare 3 kommt im November und kann an zwei Oktober-Wochenenden in einer offenen Beta ausprobiert werden. Wenig überraschend wird der neue Activision-Shooter auch nach dem Release mit neuen Inhalten gefüttert, die erneut in mehreren Wellen (Seasons) erscheinen werden. Dieses Mal aber vielleicht mit einem Extra-Gimmick.

20 Jahre Call of Duty: Angesichts des großen Jubiläums der Call of Duty-Reihe würde es durchaus Sinn ergeben, was jetzt geleakt ist. Jede Season soll sich an einem älteren CoD-Spiel orientieren und entsprechende Inhalte einführen.

Da wäre zum Beispiel die Kar98 aus CoD WW2 oder das Lasergewehr EM1 aus Advanced Warfare. Dasselbe gilt wohl auch für Maps. Zusätzlich hagelt es natürlich auch neue Operatoren und Bundles, für die ihr euer hart verdientes Geld ausgeben könnt.

Komplette Roadmap geleakt: Aktuell sieht es danach aus, als würde es zumindest für die ersten drei Seasons schon einen sehr genauen Plan geben. Season 3 dreht sich laut diesem Leak um Advanced Warfare und Season 2 um den Zweiten Weltkrieg. Worauf Season 1 basiert, bleibt aber noch ein bisschen unklar. Es könnte sich um CoD: Ghost oder Black Ops handeln:

Je nachdem, wie viele Seasons es für Modern Warfare 3 geben soll, könnten so im Lauf der Zeit diverse Highlights aus der zwanzigjährigen Franchise-Geschichte abgeklappert werden. Wenn sogar Advanced Warfare ein Comeback feiert, könnte das womöglich auch für Infinite Warfare nicht ausgeschlossen sein. Wie sich das auf die Balance von Multiplayer und Warzone auswirkt, bleibt abzuwarten.

Wie fändet ihr es, in jeder Season einen anderen alten CoD-Teil wieder zu sehen?