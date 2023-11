CoD Modern Warfare 3: True Legends-Event startet heute, das sind die Belohnungen und so funktioniert's

Ihr könnt in CoD Modern Warfare 3 jetzt Boni beim Event bekommen.

In Call of Duty Modern Warfare 3 geht das True Legends-Event los. Es handelt sich dabei um das erste In Game-Event des neuen Call of Duty-Shooters und das zeigt schon einmal, wohin die Reise geht: Zu Ehren von echten Veteranen könnt ihr haufenweise Waffen-Verzierungen in USA-Farben freischalten. Wer sich ein bestimmtes Bundle kauft, bekommt die Belohnungen schneller.

Was ist das für ein Event? Das erste CoD Modern Warfare 3-Event nennt sich True Legends. Es gehört im weitesten Sinne zur Call of Duty Endowment-Charity, bei der Ex-Militärs dabei geholfen werden soll, wieder im normalen Leben Fuß zu fassen.

1:03 CoD Modern Warfare 3 - Ist das der letzte PlayStation-exklusive Inhalt der Reihe?

Das sind die Eckdaten: Das True Legends-Event startet heute, am 15. November 2023 und läuft dann eine Woche. Ihr könnt also noch bis zum 22. November ordentlich zocken, um die Belohnungen freizuschalten.

Event-Zeitraum: 15. November bis 22. November

Was steckt drin? Das sind die Belohnungen, die ihr durch simples Spielen und Sammeln von XP ergattern könnt:

"Emblematic" Sticker

30 Minuten Doppel-XP Token

"Always Forward" Large Decal

45 Minuten doppelte Waffen-XP Token

"Got Your Back" Weapon Charm

"Stacked" Large Decal

"Anthem" Emblem

"Flanked" Calling Card

60 Minuten doppelte Battle Pass-XP Token

"Brave Stripes" Weapon Camo

So sehen die Cosmetics dann aus:

Wer so richtig großer USA-Fan ist, dürfte an diesen kosmetischen Items in CoD MW3 seine Freude haben.

Schneller geht's mit Charity-Bundle: Ihr könnt während des True Legends-Events mehr Erfahrungspunkte sammeln, wenn ihr euch das Call of Duty Endowment Warrior-Pack kauft und den darin enthaltenen Koa King-Operator nutzt (via: Call of Duty-Blog).

Kurioser Fun-Fact: Beim Operator aus dem Bundle handelt es sich um einen echten US-Veteranen. Ihr könnt also als realer Mensch durch die Gegnerhorden von CoD pflügen. Aber es kommt noch kurioser: Dieser Ex-Soldat ist offenbar auch noch der Cousin von Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Call of Duty-News gibt es in diesen GamePro-Beiträgen:

Wer das Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Charity-Bundle kauft, unterstützt damit die Wohltätigkeitsorganisation von Activision. Die soll dabei helfen, Veteranen, die aus dem Militärdienst ausgeschieden sind, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Seit 2009 wurden angeblich 125.000 Veteranen wieder mit normalen Jobs versorgt.

Was sagt ihr zu dem Event und den Belohnungen? Wie findet ihr es, dass es einen echten Ex-Soldaten als Operatoren gibt?