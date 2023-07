CoD Modern Warfare 3: Erste Gerüchte zur neuen Warzone-Map – soll an einen alten Bekannten erinnern

Call of Duty Warzone wird zukünftig sicherlich neue Maps spendiert bekommen – zu einer gibt es jetzt erste Gerüchte.

Mittlerweile dürfte wohl kaum jemand mehr daran zweifeln, dass der neue Call of Duty-Teil in diesem Jahr Modern Warfare 3 heißen. Zu eindeutig sind die neuesten Leak rund um den Shooter, von dem mittlerweile sogar das Logo aufgetaucht ist.

Pünktlich zum Launch von Modern Warfare 3 soll aber auch das zweite wichtige Call of Duty-Standbein Warzone neue Inhalte bekommen. Und darunter ist offenbar auch eine komplett neue Map, zu der es jetzt die ersten Gerüchte gibt.

Mehr Verdansk als Caldera

Was sind das für Gerüchte? Call of Duty-Content Creator Metaphor lässt auf Twitter/X durchblicken, dass er schon einen Blick auf die neue Karte werfen konnte. Er erwähnt, dass sie "großartig" sein soll, geht aber auch in konkrete Details.

So soll die Karte vom Aufbau generell eher an Verdansk, also die erste Warzone-Karte, erinnern, insbesondere der Downtown-Bereich. Außerdem schreibt er:

"Kein riesiger Hügel in der Mitte der Karte, viele Gebäude und Sehenswürdigkeiten im Gegensatz zu Caldera.[...]"

Map-Details für Veteran*innen: Für Kenner der Serie wird es zudem offenbar ein paar wiedererkennbare Schmankerl geben. So soll das größte Gebäude der Karte eine Reminiszenz an die "Overwatch"-Map aus Modern Warfare 3 (2011) sein, ein anderer Bereich an das beliebte "Countdown" aus Call of Duty 4 erinnern.

Auf diesen Wiedererkennungswert hatten die CoD-Entwickler*innen schon in der Vergangenheit mehrfach gesetzt,. Gut möglich also, dass das auch auf der neuen Karte so sein wird, zu deren Namen sich Metaphor allerdings nicht äußert.

Wie realistisch sind diese Gerüchte?

Dass es in der Zukunft neue Warzone-Maps geben wird, ist kein Geheimnis und auch die Veröffentlichung einer Verdansk-ähnlichen Karte wäre keine allzu große Überraschung. Dementsprechend glaubwürdig kann dieses Gerücht eingeschätzt werden, dennoch handelt es sich eben auch um genau das und sollte deshalb mit Vorsicht betrachtet werden.

Activision hat Modern Warfare 3 bislang noch nicht offiziell angekündigt. Allzu lange dürfte das aber vermutlich nicht mehr dauern. Schließlich rückt der klassische CoD-Release-Zeitraum (Oktober/November) stetig näher, davor wird es zudem mit ziemlicher Sicherheit noch eine Betaphase geben. Bei einer Enthüllung dürften wir dann wohl auch erfahren, wie es mit Warzone weitergeht – und ob die Map-Gerüchte stimmen.

Was für eine Warzone-Map würdet ihr euch wünschen?