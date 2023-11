CoD Modern Warfare 3 + Warzone Season 1: Alle Infos zum Start und den neuen Inhalten

Modern Warfare 3 und Warzone starten Anfang Dezember in die erste Season.

Mit Call of Duty Modern Warfare 3 hat die Shooter-Reihe auch 2023 einen neuen Ableger bekommen, am grundsätzlichen Content-Prozedere ändert sich allerdings nicht. Auch MW3 wird zusammen mit dem Free2Play-Ableger Warzone über sogenannte Seasons mit neuen Inhalten versorgt. Anfang Dezember geht es los.

Die wichtigsten Infos zum Start von Season 1

Startdatum: 5. oder 6. Dezember 2023

5. oder 6. Dezember 2023 Uhrzeit: vermutlich gegen 18 Uhr deutscher Zeit

Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um Schätzungen sowie Erfahrungen mit bisherigen Call of Duty-Seasons. Offizielle Angaben gibt es bislang noch nicht.

Gibt es einen Preload? Das ist noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Denn auch die letzten Seasons für CoD Modern Warfare 2 boten einen Preload, zumindest auf den PlayStation-Systemen.

Welche Inhalte liefert Season 1?

Entwickler Sledgehammer hat in einem offiziellen Blog-Post bereits ein paar Details zu den kommenden Inhalten verraten und einen ersten Blick darauf gewährt, was uns in der ersten Season von MW3 und Warzone genau erwarten wird.

Inhalte für Modern Warfare 3

3 neue 6v6-Maps: Meat, Griechenland und Rio (zum Mid-Season-Update) sind keine MW2-Remaster-Maps, sondern komplett neue Karten

Meat, Griechenland und Rio (zum Mid-Season-Update) sind keine MW2-Remaster-Maps, sondern komplett neue Karten Gunfight-Modus: Der beliebte 2-gegen-2-Modus kehrt zurück und hat gleich ein paar passende Maps im Gepäck

Der beliebte 2-gegen-2-Modus kehrt zurück und hat gleich ein paar passende Maps im Gepäck Neue 2v2-Karte: Neben ein paar alten bekannten Maps feiert "Training Facility" ihre Premiere

Neben ein paar alten bekannten Maps feiert "Training Facility" ihre Premiere Endgame-Aktivitäten für Zombie-Modus: In den anspruchsvollen "Dark Aether Rifts" müsst ihr Aufgaben unter Zeitdruck erledigen

In den anspruchsvollen "Dark Aether Rifts" müsst ihr Aufgaben unter Zeitdruck erledigen Neue Zombies-Waffe: V-R11, die Feinde in Verbündete verwandelt

Neue Waffen? Ob es auch neue Waffen in Season 1 geben wird, ist noch nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich. Diverse CoD-Insider gehen von gleich mehreren frischen Ballermännern aus, etwa el_bobberto, der sogar konkrete Modelle nennt:

Neue Operator? Auch zu möglichen neuen Operators gibt es im Blogpost noch keine Angaben, Dataminer haben im Spielcode aber bereits einen Hinweis auf ein mögliches CoD-Crossover mit The Walking Dead entdeckt. Es ist durchaus möglich, dass wir eventuell zum Mid-Season-Update von Season 1 mit Rick Grimes und Michonne in die Schlacht ziehen können.

Kommt ein Battle Pass? Bislang bot jede CoD-Season einen neuen, 100-stufigen Battle Pass mit etlichen Belohnungen wie kosmetischen Items oder XP-Boosts. Auch wenn dieser für Season 1 noch nicht final bestätigt ist, gehen wir davon aus, dass dieser Anfang Dezember pünktlich zum Launch an den Start gehen wird.

Inhalte für Warzone

Auch für das beliebte Free2Play-CoD hält Season 1 einige Updates bereit – darunter einen komplett neuen Schauplatz.

Neue Map Urzikstan: Im MW3-Zombie-Modus lässt sich die Karte bereits ausprobieren, in Season 1 hält sich auch in Warzone Einzug.

Im MW3-Zombie-Modus lässt sich die Karte bereits ausprobieren, in Season 1 hält sich auch in Warzone Einzug. Gameplay-Anpassungen: Diverse Bewegungsmechaniken aus Modern Warfare 3 finden mit dem Season 1-Update auch ihren Weg in Warzone, etwa der Slide Cancel oder der Tac-Stance.

Wenn ihr einen Eindruck von der neuen Urzikstan-Map bekommen wollt, können wir euch diesen Trailer empfehlen:

1:53 Call of Duty Warzone bekommt eine neue Map und dieser Trailer stellt sie euch genauer vor

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Updates, welches das Original komplett ersetzte.

Auf welche Season 1-Inhalte für Modern Warfare 3 und Warzone freut ihr euch am meisten?