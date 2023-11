CoD Modern Warfare 3-Leak deutet Crossover mit The Walking Dead an, das perfekt zum Zombie-Modus passt

De möglichen Operator hätten genügend Erfahrung mit Zombies.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist Anfang November erschienen und wird zukünftig über mehrere Seasons und Events mit zahlreichen neuen Inhalten versorgt. Neben neuen Waffen, Maps und Modi warten darin garantiert auch neue Operator auf uns und auch, wenn noch nicht klar ist, welche das genau sein werden, gibt es jetzt zaghafte erste Hinweise auf zwei davon.

Was sind das für Hinweise? Der CoD-Dataminer ModenasHD hat in den Code-Zeilen des Spiels eindeutige Referenzen für zwei kommende Operator gefunden. Es handelt sich dabei um Rick Grimes und Michonne, zwei Hauptfiguren aus der populären The Walking Dead-Serie.

Neue Walking Dead-Spinoff-Serie startet im Februar 2024

Überraschend käme ein Crossover mit dem Franchise nicht, immerhin geht im kommenden Februar die Spinoff-Serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" an den Start. In diesem Zeitraum wäre dann vermutlich auch ein Release der beiden Operator wahrscheinlich.

Offiziell bestätigt ist das Ganze bislang natürlich noch nicht, die beiden Charaktere wären aufgrund des Themas aber natürlich ganz besonders gut für den Zombie-Modus geeignet, immerhin haben Michonne und Rick Grimes jede Menge Erfahrung mit Untoten.

Der Zombie-Modus wurde für CoD Modern Warfare 3 großflächig überarbeitet, spielt nun auf der kommenden Warzone-Map Urzikstan und lässt euch kleinere Aufgaben erfüllen, während ihr euch natürlich mit zahlreichen Zombies herumschlagen müsst.

Einen Eindruck vom Modus könnt ihr euch im Trailer verschaffen:

2:03 Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Nicht das erste Crossover

The Walking Dead wäre ein weiterer Punkt auf der Crossover-Liste von Call of Duty, denn in der Vergangenheit gab es bereits einige davon – mit Entertainment-, Sport- und Spiele-Franchises. Seit diesem Jahr könnt ihr beispielsweise Lilith und Inarius aus Diablo 4 als Operator kaufen, im letzten Jahr sorgte unter anderem Fußballstar Lionel Messi mit seinem Auftritt in der Shooter-Reihe für Aufsehen.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich und in der Shooter-Reihe eine echte Premiere. Denn erstmals wurde ein Teil einer CoD-Unterserie im folgenden Jahr direkt fortgesetzt.

Normalerweise lagen zwischen zwei Teilen einer solchen Unterserie immer mindestens zwei Jahre. Das Entwicklungsteam hatte deshalb entsprechend deutlich weniger Zeit für das Spiel, was zu Crunch und Druck führte.