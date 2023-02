CoD MW2: Neue Waffe ist so gut, dass sie im Ranglisten-Modus sofort verboten wird

Call of Duty Modern Warfare 2 hat mit dem Season 2-Battle Pass einige neue Waffen bekommen. Die sind traditionell erst einmal ziemlich übermächtig, wie das oft so bei neuen Waffen ist. Die ISO Hemlock schlägt dem Fass aber offenbar den Boden aus und ist schlicht unfair. Die Assault Rifle wurde nämlich direkt aus dem Ranglisten-Modus verbannt.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Artikel bezüglich unserer Berichterstattung zu kontroversen Themen findet ihr hier.

Call of Duty MW2: ISO Hemlock ist so gut, dass es unfair ist

Darum geht's: Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Neuzugang das Waffen-Balancing eines Spiels durcheinander bringt. Böse Zungen behaupten, dass die neuen Waffen immer extra stark sein könnten, um Leute zum Kauf anzuregen. Dieses Mal ist eine Waffe aber sogar so stark, dass sie innerhalb kürzester Zeit wieder rausfliegt.

Aber eines nach dem anderen: Es geht um das neue Sturmgewehr namens ISO Hemlock. Es glänzt mit einer niedrigen Time to Kill, ordentlicher Reichweite und sehr wenig Rückstoß – eine tödliche Mischung.

Im Ranglisten-Modus ist die neue Knarre daher innerhalb kürzester Zeit zur Go-to-Waffe geworden. Wer verliert und dann wütend zur ISO Hemlock wechselt, gewinnt fast sicher. Es sei denn natürlich, dass sein Gegenüber dieselbe Waffe benutzt. Und genau das ist wohl passiert: Alle spielten fast nur noch die neue Waffe.

Jetzt nicht mehr: Darum haben Infinity Ward und Co. wohl kurzerhand die Reißleine gezogen. Die ISO Hemlock wurde aber nicht etwa generft (also abgeschwächt) oder das gesamte Balancing verbessert, nein: Die neue Waffe kann einfach gar nicht mehr benutzt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber nur im Ranked: Dass die ISO Hemlock gesperrt wurde, gilt allerdings nur für den Ranglisten-Modus. Also genau dort, wo es drauf ankommt – und wo alle in der Regel das bestmögliche Loadout spielen wollen, um zu gewinnen. Jetzt könnt ihr in diesem Modus jedenfalls vorerst keine ISO Hemlock mehr spielen.

Stattdessen werdet ihr wohl automatisch mit einer TAQ-56 ausgestattet, wenn ihr versucht, die ISO Hemlock im Ranked-Modus zu nutzen. (via: Comicbook)

Zumindest Geld geht hier niemandem verloren. Im Ranked-Modus stehen euch direkt alle Waffen zur Auswahl, als hättet ihr schon alles freigeschaltet. Ihr müsst also Aufsätze, Visiere, Waffen und so weiter nicht erst (im Battle Pass) freispielen. Einfach damit alle dieselben, möglichst gerechten Voraussetzungen haben. Darum war auch die ISO Hemlock sofort nach ihrem Launch dort spielbar.

Apropos Waffen, das steckt im Season 2-Battle Pass:

0:56 CoD MW2 & Warzone 2.0 - Der Battle Pass von Season 2 im Überblick

So reagieren die Spieler*innen: Ziemlich gespalten. Allerdings überwiegt auf den ersten Blick in den Social Media-Kommentaren wohl die Freude darüber, dass die ISO Hemlock erstmal wieder rausfliegt. Die meisten Fans scheinen sich eine ausgewogenere Waffen-Auswahl ohne klare Meta-Waffen zu wünschen.

Habt ihr auch schon fleißig die ISO Hemlock benutzt und für zu gut befunden? Spielt ihr überhaupt im Ranglisten-Modus?