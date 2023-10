CoD Modern Warfare 2 + Warzone: Season 6 Reloaded mit Haunting-Event startet heute – alle Infos im Überblick

Am 17. Oktober startet das große Haunting-Event in CoD MW2 und Warzone.

Die aktuelle Season 6 in Call of Duty Modern Warfare 2 & Warzone ist zur Hälfte rum und ganz traditionell wird den Shootern deswegen jetzt ein Mid-Season-Update (Reloaded) spendiert. Dieses hält sich thematisch an die düstere anbrechende Halloween-Zeit und bringt unter anderem schaurige Veränderungen für existierende Maps.

Startdatum: 17. Oktober 2023

17. Oktober 2023 Uhrzeit: ca. 18 Uhr deutscher Zeit

ca. 18 Uhr deutscher Zeit Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Call of Duty betitelt das Reloaded-Update mit "The Haunting", dieses große Event wird sowohl in CoD MW2 als auch in Warzone stattfinden.

Hinweis: Wir beobachten den Start von Season 6 Reloaded und werden euch sofort informieren, falls es zu technischen Problemen kommen sollte.

Mit diesem Trailer könnt ihr euch schon mal auf The Haunting einstimmen:

2:24 Call of Duty läutet mit dem The Haunting-Event für MW2 und Warzone die Mid-Season ein

Warzone

Das Mid-Season-Update verwandelt beide Maps – also Al-Mazrah und Vondel – in von Zombies verseuchte Gebiete, in die ihr mit euren Operatoren im Rahmen der "Operation Albtraum" entsandt werdet.

Karte 1: Al-Mazrah-Karte mit besonderen neuen PoIs (Marshlands, Parted Seas) und diversen Gegnerkreaturen

Al-Mazrah-Karte mit besonderen neuen PoIs (Marshlands, Parted Seas) und diversen Gegnerkreaturen Karte 2: Vondel wird zu "Vondead" und bekommt eine angepasste Wetter-Funktion

Vondel wird zu "Vondead" und bekommt eine angepasste Wetter-Funktion Modi: Operation Nightmare (BR, DMZ) und Zombie Royale

Operation Nightmare (BR, DMZ) und Zombie Royale Neue Ausrüstung und Gegenstände: Gefangene Seelen, Verfluchte Kiste & Blutsucher-Granate

Modern Warfare 2

Auch vor MW2 macht das Haunting-Event nicht Halt und liefert Map-Variationen sowie neue Modi.

Maps: El Asilo und Embassy bekommen Halloween-Anpassungen

El Asilo und Embassy bekommen Halloween-Anpassungen Modi: Grind, Kill Confirmed und Domination bekommen "Spooky Twists", außerdem gibt es eine The Haunting 24/7-Spielliste

Grind, Kill Confirmed und Domination bekommen "Spooky Twists", außerdem gibt es eine The Haunting 24/7-Spielliste Ausrüstung und Gegenstände: Angepasste Versionen der Decoy Granate und der Suppression Mine

Außerdem wird es tägliche Belohnungen geben (u.a. kosmetische Gegenstände), dafür müsst ihr euch einfach einmal pro Tag beim Spiel anmelden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neue Operator-Packs im Store

Hellsing: Operator Bundle

Skeletor Operator Bundle

Doom Tracer-Pack

Ash Operator Bundle

Lilith Operator Bundle

Inarius Operator Bundle

Alle gekauften Operator und Items können ins kommende Call of Duty Modern Warfare 3 mitgenommen werden.

0:40 Diablo 4-Crossover: So skurril sehen Lilith und Inarius in Call of Duty Modern Warfare 2 aus

Call of Duty Modern Warfare 2 erschien Ende 2022, kurze Zeit später startete Warzone 2, die überarbeitete und optimierte Variante des Free2Play-Ablegers von CoD. Zunächst lief Warzone 2 noch parallel mit dem ersten Warzone (Caldera), im September 2022 wurden dessen Server aber abgeschaltet.

Auf welche Season 6-Reloaded-Inhalte freut ihr euch am meisten?