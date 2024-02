CoD MW3 + Warzone Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Preload und alle wichtigen Infos zum Release

Season 2 für MW3 und Warzone bringt viele neue Inhalte für die Shooter.

Knapp 2 Monate nach dem Launch von Season 1 startet Anfang Februar 2024 Season Nummer 2 in den beiden aktuellen Call of Duty-Spielen Modern Warfare 3 und Warzone. Wie üblich bringt der Season-Wechsel eine ganze Reihe von neuen Inhalten. Wir versorgen euch hier mit allen Infos, die ihr zum Launch wissen müsst.

Dieser Trailer stellt Fortune's Keep schon einmal vor:

0:51 Fortune's Keep ist zurück in Warzone! Das bietet die beliebte Resurgence-Karte

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Artikel von unserer Head of Digital Publishing Rae Grimm bezüglich der GamePro-Berichterstattung nachlesen.