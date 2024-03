CoD MW3 + Warzone Season 2 Reloaded: Uhrzeit, Preload, Inhalte - das müsst ihr zum Start wissen

Für CoD MW3 und Warzone steht mal wieder ein größeres Inhalte-Update vor der Tür.

Anfang Februar starteten Call of Duty Modern Warfare 3 und Call of Duty Warzone in die zweite große Season. Jetzt steht das obligatorische Midseason-Update vor der Tür, das noch einmal einige weitere Inhalte in die Shooter spült. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zu Season 2 Reloaded wissen müsst.

Die wichtigsten Infos zum Start von Season 2 Reloaded

Startdatum: 6. März 2024

6. März 2024 Uhrzeit: Ab 18 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Wie immer ist ein Preload noch nicht offiziell bestätigt, wir gehen aber davon aus, dass es sich auch bei Season 2 Reloaded wie bei bisherigen Seasons verhält.

Bedeutet also, dass ihr auf den PlayStation-Konsolen und auch dem PC das Update bereits vor dem offiziellen Start herunterladen könnt. Auf der Xbox müsst ihr mit dem Download dagegen vermutlich bis zum Launch warten.

Welche Inhalte stecken in Season 2 Reloaded?

Die Season 2-Übersicht lieferte schon einen Vorgeschmack auf die Midseason-Inhalte.

Vor dem Start von Season 2 hatten die CoD-Entwickler*innen in einem ausführlichen Blogpost bereits ihre Pläne und Inhalte vorgestellt – und waren dabei auch auf den Content eingegangen, der nun mit Reloaded ins Spiel kommen wird.

Inhalte für Modern Warfare 3

Neue 6v6-Map: Das Haus

Das Haus 2 neue Map-Varianten : Airborne, Skidgrow

: Airborne, Skidgrow 2 neue Modi: Juggermosh, Bounty

Juggermosh, Bounty 2 neue Waffen: SOA Subverter, Soulrender

SOA Subverter, Soulrender Neue Playlist: Vortex- Decay's Realm

Vortex- Decay's Realm Zombies-Modus: Fortsetzung der Dark Aether-Storyline, neue Storymission (Enter the Second Rift) und neue Herausforderungen und Schemata

0:53 Call of Duty Modern Warfare 3: Schaut euch die neuen Multiplayer-Maps aus Season 2 an!

Inhalte für Warzone

Der Großteil der Season 2-Inhalte für Warzone kam bereits zum Start ins Spiel, jetzt tröpfeln noch ein paar vereinzelte Elemente nach.

Mobiler Point of Interest: Ein großes Wasserfahrzeug bewegt sich nun um Fortune's Keep herum und dient als beweglicher einnehmbarer Punkt – samt eingebautem Helikopterlandeplatz!

Ein großes Wasserfahrzeug bewegt sich nun um Fortune's Keep herum und dient als beweglicher einnehmbarer Punkt – samt eingebautem Helikopterlandeplatz! Neuer Killstreak (Bunker Buster)

Neues Field Upgrade (Portable Decontamination Station)

Auf GamePro.de werden wir euch am Launch-Tag mit einem Live-Ticker über das Reloaded-Update auf dem Laufenden halten. Bei uns erfahrt ihr also unter anderem, wenn der Preload für die PlayStation-Versionen startet. Schaut am Mittwoch also unbedingt bei uns vorbei!