CoD MW3 + Warzone: Season 4 Reloaded startet heute - Alle Infos im Live-Ticker

Der Start von Season 4 Reloaded in MW3 und Warzone steht unmittelbar bevor.

Bei Call of Duty Modern Warfare 3 und Call of Duty Warzone steht mal wieder ein Midseason-Update an, die bei CoD "Reloaded" heißen. Die wichtigsten Infos dazu haben die Entwickler*innen bereits verraten und hier findet ihr alles, was ihr zum heutigen Launch von Season 4 Reloaded wissen müsst.

Alle Infos im Live-Ticker

06:30 Uhr Wir begrüßen euch zum Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 4 Reloaded in Modern Warfare 3 und Warzone. Hier erfahrt ihr im Laufe des Tages alle relevanten Entwicklungen wie zum Beispiel den Start des Preloads. Viel Spaß!

Startdatum: 26. Juni 2024

26. Juni 2024 Uhrzeit: Ab 18 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Höchstwahrscheinlich ja, denn auch in den vergangenen Season-Wechseln und Reloaded-Updates gab es die Möglichkeit, das notwendige Update vorab herunterzuladen. Allerdings sollten nur PS5-, PS4- und PC-Spieler*innen mit einem Preload rechnen, dieser dürfte ab ca. 10 Uhr ausgerollt werden.

Wie groß ist das Update? Dazu gibt es noch keine Informationen, die letzten Updates bewegten sich aber stets im Bereich um die 20 GB.

Welche Inhalte liefert Season 4 Reloaded?

Die Inhalte von Season 4 (Reloaded) im Überblick.

Entwickler Sledgehammer hat die wichtigsten neuen Inhalte des Reloaded-Updates in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt. Unter anderem gibt es eine neue Map und Modi für den Mulitplayer von Modern Warfare 3 sowie diverse Neuerungen für Zombies und Warzone.

Inhalte für Modern Warfare 3

Neue 6v6-Map: Incline

Incline Neue Modi: Mutation, Havoc, Headshots Only, Blueprint Gunfight

Mutation, Havoc, Headshots Only, Blueprint Gunfight Neuer Playlist-Modifikator: Bit Party

Bit Party Playlist Comeback: The Vortex Moshpit

Hier könnt ihr euch schon mal den Launch-Trailer für Season 4 Reloaded anschauen:

Neue Waffen

Über den Season 4-Battle Pass bekommt ihr mit dem Update Zugriff auf insgesamt zwei neue Argumentationsverstärker:

Reclaimer 18 (Shotgun)

Sledgehammer (Nahkampfwaffe)

Neue Angebote im Store: Da gibt es erneut einige, unter anderem das Tracer Pack: 8-Bit Blitz und das Out of this World Pack. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Neue Inhalte für Zombies

Der Zombies-Modus bekommt eine komplett neue Herausforderung namens "Unstable Rift". Darin betretet ihr die namensgebenden instabilen Rifts und müsst dann immer stärker werdende Gegnerwellen abwehren, was zumindest auf dem Papier an die klassischen CoD-Zombie-Modi erinnert. Der Blogpost-Eintrag deutet an, dass hier auch einige chaotische Elemente mit einfließen werden.

Neue Inhalte für Warzone

Auch beim beliebten Battle-Royale-Ableger kommen mit dem Reloaded-Update einige Neuerungen hinzu. Unter anderem verändert sich ein Schauplatz auf der Urzikstan-Karte:

Popov-Kraftwerk: Dort ist eine Bombe detoniert, die neue Wege und Routen eröffnet.

Dort ist eine Bombe detoniert, die neue Wege und Routen eröffnet. Neue Modi: Mutation Resurgence: Quad, Buy Back Quads

Mutation Resurgence: Quad, Buy Back Quads Neues Public Event: Runaway Train

Call of Duty Modern Warfare 3 kam im November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC auf den Markt. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte.

Welche Inhalte von Season 4 Reloaded werdet ihr als erstes ausprobieren?