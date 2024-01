CoD MW3 + Warzone: Season 1 Reloaded startet heute - Alle Infos zum Preload und Uhrzeit

Heute ist es soweit: Das Reloaded-Update von Season 1 in MW3 und Warzone legt los.

Nachdem die erste Season in Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone im Dezember 2023 gestartet war, steht nun das große Midseason-Update an, das bei CoD "Reloaded" heißt. Darin werden die beiden Shooter mit allerlei neuen Inhalten versorgt.

Startzeit und Preload von Season 1 Reloaded in MW3 und Warzone

Wann geht Season 1: Reloaded los? Das Update startet am 17. Januar 2024 um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Das Update startet am um deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Das ist noch nicht bekannt, wir rechnen aber fest damit – zumindest auf den PlayStation-Konsolen. Dort konnten die erforderlichen Dateien nämlich schon bei den letzten Season-Wechseln vorab heruntergeladen werden. Xbox-Spieler*innen guckten dagegen in die Röhre.

Das ist noch nicht bekannt, wir rechnen aber fest damit – zumindest auf den PlayStation-Konsolen. Dort konnten die erforderlichen Dateien nämlich schon bei den letzten Season-Wechseln vorab heruntergeladen werden. Xbox-Spieler*innen guckten dagegen in die Röhre. Wie groß ist der Download? Auch das ist noch nicht bekannt. Sobald es diese Info gibt, erfahrt ihr sie natürlich bei uns.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer zur ersten Season anschauen:

1:33 CoD Modern Warfare 3 & Warzone Season 1: Launch-Trailer lässt es krachen und zeigt die neuen Inhalte

Auf diese Inhalte könnt ihr euch in Season 1 Reloaded freuen

Einige der Ergänzungen und Anpassungen wurden von Activision bereits zum Start von Season 1 bekannt gegeben, seit der letzten Woche steht nun endgültig fest, was uns im Midseason-Update von CoD MW3 und Warzone erwartet:

Neue Waffen: HRM-9 (SMG) und TAQ Evolvere (LMG)

HRM-9 (SMG) und TAQ Evolvere (LMG) Neue Map: Rio (6v6)

Rio (6v6) Neue Modi: Team Gunfight, Headquarters, Infected

Team Gunfight, Headquarters, Infected Ranked Play

Neue Questreihe in Warzone

in Warzone Public Event im Gulag, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes das Licht ausgeht

Genauere Details zu den einzelnen Anpassungen findet ihr in unserem separaten Artikel:

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit Anfang November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020 – also vor mittlerweile fast vier Jahren – bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Updates, welches das Original komplett ersetzte.

Auf welche Inhalte des Reloaded-Updates freut ihr euch am meisten?