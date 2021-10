CoD Vanguard könnte eine Trilogie werden, wenn es nach den Autoren geht

Call of Duty Vanguard stellt womöglich den Beginn einer Trilogie dar. Zumindest könnten wir irgendwann auch noch ein Vanguard 2 und Vanguard 3 bekommen, wenn es nach den Autor*innen de Spiels geht. Das Team hinter CoD Vanguard legt großes Augenmerk auf die Charaktere, die im Idealfall zu einer Art Gesicht von Call of Duty werden könnten. Gleichzeitig hätten die Beteiligten auch einfach große Lust darauf, noch mehr Stories rund um die Figuren zu erschaffen.

CoD Vanguard bekommt vielleicht zwei Sequels mit denselben Figuren, hoffen Autor*innen

Darum geht's: Das neue Call of Duty heißt Vanguard, erscheint am 5. beziehungsweise 9. November und spielt mal wieder im Zweiten Weltkrieg. Hier könnt ihr euch Multiplayer-Gameplay dazu ansehen:

Call of Duty fehlen Gesichter: Okay, es gibt Captain Price, aber das war es dann eigentlich auch fast schon. Sam Maggs aus dem Vanguard-Autorenteam, dass Call of Duty keine Kult-Charaktere wie die Konkurrenz hat. Aber das könnte sich mit der Vanguard-Truppe ändern. Vielleicht sogar so sehr, dass die Figuren für zwei Fortsetzungen zurückkehren.

Bei der New York Comic-Con erklärt die Autorin:

"Wir sind diesen Prozess so angegangen: Wie können wir ikonische CoD-Charaktere erschaffen? Weil es das im Augenblick bei Call of Duty nicht so richtig gibt. Wenn man über ein Spiel wie Halo nachdenkt, denkt man an den Master Chief, aber wenn du an CoD denkst, dann gibt es da nicht wirklich diese herausstechenden Charaktere." (via: VGC)

Eine der Hauptfragen beim Schreiben der Vanguard-Story sei gewesen, wer diese Flagschiff-Charaktere für CoD sein könnten. Auch deshalb, weil es jetzt schon sehr umfangreiche Pläne für diese repräsentativen Figuren gibt:

"Wir wollen Vanguard 2 und Vanguard 3 machen, weil wir noch zwei weitere Geschichten haben, die wir mit diesen Charakteren wirklich erzählen möchten."

Darum hoffen die Autor*innen laut eigener Aussage natürlich darauf, dass die Fans die Charaktere genauso lieben, wie das Team es tut. Schon allein aus dem Grund, damit die beiden Fortsetzungen irgendwann tatsächlich das Licht der Welt erblicken können und sie zu einer Art Gallionsfiguren für diese Ära des CoD-Franchises werden könnten.

Ob ein zweiter und dritter Teil von Vanguard erscheinen, steht damit natürlich noch nicht fest. Falls ihr euch schon ein Loch in den Bauch gefreut haben solltet, weil ihr die Charaktere bereits vor dem Launch so toll findet, solltet ihr euch also vielleicht noch ein bisschen zügeln.

Wie fändet ihr es, wenn aus Vanguard eine Trilogie wird? Wie gefallen euch die Charaktere bisher?