Neues PS Plus-Geschenk ist jetzt verfügbar - Holt euch das Combat Pack für Warzone und Vanguard

Das CoD-Franchise wird schon bald, gemeinsam mit allen anderen Marken von Activision Blizzard, zu den Microsoft Game Studios gehören. Für den Moment existiert jedoch ein Vertrag zwischen Sony und Activision, der den PlayStation-Versionen aktueller CoD-Ableger noch diverse exklusive Gratis-Inhalte spendiert. Ab sofort könnt ihr euch auf PS4 und PS5 ein kostenloses Kampfpaket mit Items für Call of Duty Vanguard und Warzone sichern – PS Plus-Abo vorausgesetzt.

Das steckt im Expeditions-Kampfpaket für Warzone und Vanguard

Das könnt ihr euch holen: Alle, die ein Abo bei PS Plus besitzen, dürfen sich das Expeditions-Kampfpaket kostenlos sichern und noch heute herunterladen. Die Inhalte dürft ihr sowohl in Warzone als auch in Vanguard nutzen. Folgende Items sind in dem Bundle enthalten:

Legendäre Operator-Skin für Halima Zambardi

2 legendäre Waffen-Blaupausen

Doppel-XP-Token

Epischer Talisman „Alter Vogel“

Legendäre Uhr „Wissenssucher“

Epischer Sticker „Goldener Plunder“

Epische Calling Card

Legendäres Abzeichen „Ungesehene Sicht“

Diese CoD-Spiele stehen noch 2022 an

Activision hat in diesem Jahr mit CoD noch einiges vor. Zum einen wäre da der obligatorische jährliche Ableger. Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Nachfolger zu Modern Warfare (2019) soll einen spannenden Editor beinhalten.

Zum anderen wird auch Call of Duty: Warzone eine waschechten Nachfolger bekommen, der ebenfalls noch 2022 für PS5 und Xbox Series X/S kommen soll. Uns erwartet ein sauberer Schnitt, denn Fortschritte aus dem ersten Teil werden wir wohl nicht mitnehmen können.