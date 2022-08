Call of Duty Warzone & Vanguard: Letzte Season startet nächste Woche und das kommt auf euch zu

In diesem Jahr endet wieder einmal eine Call of Duty-Ära, während die nächste nahtlos beginnt. Am 28. Oktober 2022 erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Call of Duty: Warzone 2 soll Gerüchten zufolge kurz darauf am 16. November 2022 folgen.

Um die beiden aktuellen Titel Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone gebührend zu verabschieden, startet Activision eine allerletzte Season. Diese bringt zahlreiche Inhalte mit sich, die den Spielspaß kurz vorm Generationswechsel noch einmal steigern und ein würdiges Ende mit sich bringen sollen.

Call of Duty startet allerletzte Season

In einem cineastischen Trailer verraten die Verantwortlichen bereits, was in der letzten Season „Last Stand“ auf euch zu kommt. Im Mittelpunkt des Geschehens wird ein großer Vulkanausbruch stehen, der die Map Caldera verändern wird:

Wann beginnt die letzte Season? Der Start der Season ist der 24. August 2022. Das dazugehörige Update kann für Call of Duty: Vanguard am 23. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit heruntergeladen werden. Für Call of Duty: Warzone beginnt der Download erst am 24. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Was gibt es Neues? Die letzte Season bietet sowohl für Warzone als auch für Vanguard neue kostenlose Inhalte. Die Caldera-Map in Warzone wird zu einem apokalyptischen Schauplatz, denn der Inselvulkan ist ausgebrochen und an vielen Stellen fließt Lava durch die Gegend. Auch der Gulag passt sich der Naturkatastrophe optisch an.

Neben neuen Items wird es einen zeitlimitierten Modus geben, um den sich das neue Update dreht. In "Operation: Last Call" müsst ihr euch für eine von zwei Seiten entscheiden und entweder als Bösewicht oder als Held um das Schicksal der Insel kämpfen. Der Modus ist vom "Suchen und Zerstören"-Modus inspiriert, bei dem es Bomben zu zerstören (oder zu entschärfen) gilt. Je nach Gewinnerteam des Matches gibt es zwei unterschiedliche Resultate.

Diese Neuheiten kommen für CoD Vanguard

Das bietet Vanguard: Im Mehrspielermodus von Vanguard werden die zwei neuen Maps "Beheaded" und "Fortress" und vier neue Operatoren zur Verfügung stehen. Die Operatoren könnten euch bekannt vorkommen, denn sie sind altbekannte Bösewichte aus der Call of Duty-Reihe. Außerdem wird es neue Waffen und Bundles geben, die euch mit exklusiven kosmetischen Items versorgen.

Folgende Bösewichte stehen ab dem 24. August 2022 als spielbare Operatoren zur Verfügung:

Raul Menendez

Khaled Al-Asad

Gabriel T. Rorke

He "Seraph" Zhen-Zhen

Auch der Zombie-Inhalt bekommt mit "The Archon" einen neuen rundenbasierten Inhalt. Mit diesem erreicht ihr das Finale der "Dark Aether"-Saga, in welchem ihr euch Kortifex dem Unsterblichen in einem epischen Endkampf stellen müsst. Hierzu müsst ihr ins alte Ägypten zurückkehren und alle Vorteile ausschöpfen, die euch das Spiel mit an die Hand gibt.

Werdet ihr an der allerletzten Season von CoD Vanguard und Warzone teilnehmen?