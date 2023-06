CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2: Season 4-Termin steht, das sind die ersten Infos

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten demnächst in Season 4.

Call of Duty: Warzone 2 und CoD: Modern Warfare 2 nähern sich mit großen Schritten der vierten Season. Das bedeutet, dass wir wieder einen komplett neuen Battle Pass bekommen, aber auch wieder neue Maps, zusätzliche Waffen und vieles mehr. Ein paar erste Infos und Leaks dazu gibt es auch schon.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2: Wann startet Season 4?

Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar noch nicht, aber das macht nichts. Denn der Countdown für die Gültigkeit des aktuellen Battle Pass deutet schon an, wann es soweit sein wird und Season 4 losgeht.

Am 14. Juni müsste Season 4 beginnen. Normalerweise gegen 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Das steckt drin: Es gibt schon erste Leaks zu Season 4

Season Pass: Dafür braucht es keine Leaks, ein neuer Battle Pass für Season 4 kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Darin enthalten sind dann höchstwahrscheinlich wie gewohnt mindestens ein neuer Operator und zwei neue Waffen. Zusätzlich kommt natürlich auch wieder haufenweise kosmetischer Kram in Form von Skins und ähnlichem.

Neue Waffen, Maps und Modi: Laut eines Leaks soll Season 4 ein neues Leichtes Maschinengewehr enthalten, und zwar auf der Basis der Bruen-Waffenplattform. Das würde gut passen, ein LMG gab es bisher noch nicht in den Seasons.

Wie gewohnt dürfte es auch wieder die eine oder andere neue Multiplayer-Map für Modern Warfare 2 geben. Eine neue "ältere" Klassiker-Map wurde von Infinity Ward selbst bereits angeteast (via Dexerto). Eine neue Gunfight-Map soll sowieso mit jeder Season veröffentlicht werden, auch eine neue Raid-Episode ist sicher.

Neue Warzone 2-Map: Laut einem Bericht von CharlieIntel kommt mit Season 4 eine neue Warzone-Map ins Spiel. Sie soll Vondel heißen, in den Niederlanden angesiedelt sein und zunächst im Resurgence-Modus spielbar werden. Später folge auch noch DMZ-Support.

Season 3 Reloaded ist in Call of Duty: Modern Warfare 2 und CoD Warzone 2 vor ungefähr einem Monat an den Start gegangen. Das Midseason-Update brachte unter anderem einen Ranked-Modus, neue Waffen und Maps mit sich.

Für besonders große Freude unter Fans sorgte die Rückkehr des Beutegeld-Modus, bei dem ihr die große Map mit Respawns erkunden und Geld sammeln könnt.

Wie findet ihr die bisherigen Season-Updates für Warzone 2 und MW 2? Freut ihr euch auf Season 4, werdet ihr spielen?