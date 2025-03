CoD Black Ops 6 + Warzone Season 3 - Termin, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos und Gerüchte zum nächsten großen CoD-Update

Für viele dürfte es in Season 3 ein sentimentales Wiedersehen mit einem alten Map-Bekannten geben.

Anfang April ist es wieder so weit. Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone werden im Rahmen einer neuen Content-Season mit weiteren Inhalten versorgt. Einer davon ist bereits bekannt, nämlich ein bemerkenswertes Warzone-Comeback. Wir versorgen euch hier mit allen wichtigen Infos zum Launch von Season 3.

Startdatum: 03. April 2025

03. April 2025 Uhrzeit: vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit

vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit Größe des Updates: Bisher nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Wie immer gibt es dazu keine offiziellen Informationen und Bestätigungen. Angesichts der Tatsache, dass schon bei den beiden bisherigen Season-Wechseln in Black Ops 6 und Warzone ein Preload auf allen Plattformen möglich war, gehen wir auch für Season 3 stark davon aus.

Wichtig: Bislang wurden die neuen Inhalte für Season 3 noch nicht angekündigt. Bei der unten stehenden Grafik handelt es sich um eine Zusammenfassung bisheriger Leaks und Gerüchte zu möglichen Season 3-Inhalten. Wir werden den Artikel updaten, sobald es neue, offizielle Informationen gibt.

Die neuen Inhalte von Season 3 im Überblick (Gerücht)

Die spekulierten Inhalten von Season 3 im Überblick.

Inhalte für Black Ops 6 Multiplayer

Angeblich wird es laut des bekannten CoD-Leakers GhostofHope in Season 3 insgesamt 4-6 neue 6v6- Maps geben, darunter ein Remaster einer Karte aus einem Call of Duty-Spiel aus der Vergangenheit.

Inhalte für Black Ops 6 Zombies

Als sicher gilt, dass es eine komplett neue Map für den Zombie-Modus geben wird – Entwickler Treyarch hat sie nämlich bereits angeteasert. Es handelt sich um die Karte "The Mansion", die in und um eine düstere und halb verfallene Villa angesiedelt ist.

Neue Waffen

Season 3 wird euch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch neue Knarren in den virtuellen Waffenschrank stellen. Laut bisheriger Spekulationen soll es sich um die folgenden Waffen handeln:

Amax (Assault Rifle)

Grau (Assault Rifle)

Kilo 141 (Assault Rifle)

HDR (Scharfschützengewehr)

Neue Inhalte für Warzone

Anders als der Content für den Black Ops 6-Multiplayer steht ein neuer Inhalt für Warzone tatsächlich schon fest. Mit Verdansk feiert nämlich die Battle Royale-Karte ein Comeback, auf der vor fünf Jahren alles begann. Der Trailer unten stimmt euch schon mal auf die Rückkehr ein.

1:21 Call of Duty Warzone: Legendäre Verdansk-Map kehrt bald zurück - Trailer verrät das Release-Datum

Call of Duty Black Ops 6 erschien im Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte. Verdansk kommt also pünktlich zum fünften Geburtstag des Free2Play-CoDs zurück.