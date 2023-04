Scharfschützengewehre gehören zu Call of Duty wie Karts zu Mario Kart.

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 befinden sich noch mitten im zweiten Teil von Season 2. Aber Season 3 steht natürlich schon vor der Tür und startet in weniger als zwei Wochen. Wir wissen auch schon zum Teil, was uns erwartet. Beispielsweise das Comeback einer sehr, sehr beliebten Waffe, die Fans noch aus dem ersten Modern Warfare 2 kennen dürften.

CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2: Season 3 bringt die Intervention-Sniper zurück

Darum geht's: Zu einem Anspiel-Event mit Inhalten aus Season 3 haben die Menschen hinter Call of Duty einen bekannten eSportler eingeladen. Der darf schon einmal Hand anlegen und staunt nicht schlecht, als er das neue Scharfschützengewehr FJX Imperium Sniper sieht. Die Waffe kommt ihm dann nämlich ziemlich bekannt vor.

Die Intervention kehrt zurück! Die FJX Imperium Sniper setzt auf Nostalgie und moderne Neuerungen. Das Feeling und der Look orientieren sich ganz klar an der berühmt-berüchtigten Intervention-Sniper, der Sound ist aber beispielsweise neu überarbeitet worden.

Wichtig ist vor allem, dass sich dieses Gewehr fast exakt so spielt, wie es damals der Fall war.

Das Zielfernrohr sorgt für wohlige Erinnerungen und es lässt sich damit offenbar genauso angenehm schnell anvisieren. Quickscoping-Fans werden also anscheinend wieder voll auf ihre Kosten kommen. Aber wir können dank Gunsmith jetzt wohl auch einiges modifizieren.

Hier könnt ihr die Intervention im neuen Gewand und in Aktion sehen:

Wann kommt's? Es dauert nicht mehr lange. Die Intervention, äh, Verzeihung, die FJX Imperium-Sniper soll direkt mit Beginn der Season 3 am 12. April an den Start gehen.

Ihr müsst sie allerdings zunächst über den neuen Battle Pass freischalten, um sie auch benutzen zu können – höchstwahrscheinlich kann sie aber auch als Bundle mit Echtgeld gekauft werden.

Fans freuen sich extrem: Die Kommentare unter dem Video sind sich einig. Fast alle freuen sich wirklich sehr über die Rückkehr dieser extrem beliebten Waffe. Dementsprechend häufen sich Quickscoping-Videos mit dem Original-Schießprügel und diverse GIFs, die einfach nur das Comeback feiern.

Kennt ihr die Waffe noch aus dem ersten Modern Warfare 2? Freut ihr euch auch so drauf? Schreibt es uns in die Kommentare.