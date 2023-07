CoD Warzone 2 Season 4 Reloaded: Alles zu Start, Release-Uhrzeit, Inhalten und mehr

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten in die zweite Hälfte der vierten Season.

Call of Duty Warzone 2 wird am morgigen Mittwoch wieder um eine ganze Menge neuer Inhalte erweitert: Season 4 Reloaded steht vor der Tür. Das bedeutet neue Waffen, neue Maps, einige Veränderungen, haufenweise Cosmetics und vieles mehr. Dasselbe gilt natürlich auch für CoD Modern Warfare 2, außerdem bekommen wir auch noch die nächste und gleichzeitig letzte Episode der Koop-Raids.

Wann startet Season 4 Reloaded? Schon morgen geht es mit der zweiten Hälfte von Season 4 los. Wie immer gleichzeitig in Modern Warfare 2 und Warzone 2:

Am 12. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit geht Season 4 Reloaded an den Start.

Hier seht ihr die Season 4-Reloaded-Roadmap:

Hier seht ihr alle neuen Inhalte des Midseason-Updates von Season 4 im Überblick.

Das erwartet euch in Warzone 2 mit Season 4 Reloaded

Battle Royale auf der Vondel-Map: Ihr könnt jetzt nicht mehr nur Resurgence, DMZ und den zeitlich begrenzten Lockdown-Modus auf der neuen Karte Vondel spielen. Mit dem Midseason-Update kommt nämlich auch das gute, alte Battle Royale in die Niederlande. Ohne andauernde Respawns und den ganzen Schnickschnack.

Neues Vondel-Gulag: Gleichzeitig mit dem normalen BR-Modus hält dann natürlich auch ein Gulag Einzug auf Vondel. Darin könnt ihr euch zumindest eine Rückkehr auf das Schlachtfeld erkämpfen. Das Layout erinnert dabei frappierend an das allererste Warzone-Gulag aus Verdansk.

The Boys-Crossover: Mit Season 4 Reloaded kommt auch eine weitere Werbe-Kooperation ins Spiel. Dieses Mal dreht sich alles um die Amazon-Serie The Boys. Komplett mit Operator-Bundles, Camos, Upgrades und einigen Design-Änderungen auf den Spiele-Maps (via: Call of Duty-Blog).

Das bringt Season 4 Reloaded für Modern Warfare 2-Fans:

Neue Multiplayer-Map: Mit dem Update wird die offiziell letzte und siebte neue Map in CoD Modern Warfare 2 eingeführt. Es handelt sich dabei um Vondel Waterfront, einen kleinen Ausschnitt aus der größeren Battle Royale-Map Vondel, mit schwimmenden Häusern und viel Wasser.

Neue Shotgun: Selbstverständlich bringt Season 4 Reloaded auch wieder eine neue Waffe ins Spiel. Dieses Mal bekommen wir eine Shotgun, die auf den Namen MX Guardian hört. Ihr könnt sie über eine Battle Pass-Challenge freischalten.

Die finale Koop-Raid-Episode: Ein weiteres und letztes Mal könnt ihr euch zu dritt mit einer ganzen Menge an KI-Gegnern anlegen. Für den Abschluss des Koop-Erlebnisses winkt ein neuer Farah-Skin.

Freut ihr euch auf die neuen Inhalte? Was erhofft ihr euch sonst noch für die Zukunft von Warzone 2 und Modern Warfare 2?