CoD Warzone und MW2 Season 5: Alles zum Startdatum, Uhrzeit, Maps, Waffen und mehr

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu Season 5.

Am Mittwoch geht's los mit der fünften Season in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare 2. Was der Battle Pass an neuen Inhalten bringt und welche Maps und Waffen darauf warten gespielt zu werden, das wollen wir für euch im Artikel kompakt zusammenfassen.

Wann startet Season 5 von CoD Warzone und Modern Warfare 2?

Season 5 startet am: 02. August

02. August Uhrzeit: Circa 18 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Auf PlayStation-Konsolen könnt ihr euch die neuen Inhalte wohl erneut vorab herunterladen. Genaue Details liegen uns aktuell aber noch nicht vor.

Den Trailer zu Season 5 könnt ihr euch hier anschauen:

1:04 Call of Duty-Trailer stimmt euch auf den Start von Season 5 ein

Season 5-Inhalte für CoD: Warzone

Reveal-Event für CoD 2023

Champion's Quest (Vondel)

Neue Fahrzeuge: Dirt Bike und MRAP

Neue DMZ-Inhalte

Modi: Armored Royale und Fort Resurgence (Mid-Season)

Season 5-Inhalte für CoD: Modern Warfare 2

2x 6vs6-Maps (eine weitere Mid-Season)

2x Gunfight-Maps

Modi: Havoc, Big Capture The Flag, Gunfight-Varianten

Event: Faction Showdown (04.-16. August, zwei weitere Mid-Season)

Weitere Season 5-Inhalte für Warzone und MW2

Neuer Battle Pass

Event: 50 Jahre Hip-Hop

5 neue Operator (zwei weitere Mid-Season)

2 neue Waffen (vier weitere Mid-Season)

Hier habt ihr alle Inhalte von Season 5 auf einen Blick.

Neue Maps für CoD: Modern Warfare 2

Zum Start von Season 5 kommen insgesamt vier neue Maps in Modern Warfare 2, eine weitere wird während der Season ergänzt.

6vs6-Maps

Punta Mar

Strike

DRC-Zone 1 (Mid-Season)

Gunfight-Maps

Lounge

Canal

Neue Modi für CoD: Modern Warfare 2

Havoc: Erinnert an frühere Arena-Shooter, in denen ihr Power-Ups einsammelt, um die Munition eurer Waffen nachzuladen oder beispielsweise die Schwerkraft zu verringern oder zu erhöhen.

Big Capture the Flag: Mit zwei Teams und insgesamt 20 Personen.

Neue Gunfight-Modi:

Gunfight Custom (mit Loadouts)

Gunfight Snipers (mit Sniper)

Armored Gunfight (mit Rüstung)

Neue Operator für MW2 und Warzone

Direkt am 02. August könnt ihr fünf neue Operator durch den Battle Pass freispielen. Zwei weitere werden im Verlauf der Season hinzugefügt.

Oz

Graves

Arthur

Mila

Velikan

21 Savage (Mid-Season)

Mace (Mid-Season)

Snoop Dogg (Shop)

Nicki Minaj (Shop)

Die freispielbaren Operators:

Die kostenpflichtigen Operators:

Neue Waffen für MW2 und Warzone

Zum Start schaffen es zwei neue Waffen ins Spiel, die ihr via Battle Pass freischaltet. Vier weitere sollen im Verlauf der Season folgen.

FR Avancer (Assault Rifle)

(Assault Rifle) Carrack 300 (Sniper Rifle)

(Sniper Rifle) M13C, SMG, Pistole und Nahkampfwaffe (Mid-Season)

Neue Fahrzeuge für CoD: Warzone

Mit dem Dirt Bike und dem MRAP kommen zwei neue Fahrzeuge in Warzone.

Neue Items für den Warzone-Modus DMZ

Disguise: Einige KI-Fraktionen können euch nicht angreifen

Einige KI-Fraktionen können euch nicht angreifen Battle Revive: Battle Rage und Selbst-Wiederbelebung

Battle Rage und Selbst-Wiederbelebung Scuba Gas Mask: Eine Maske zum Schutz vor Gas und radioaktiver Winde, die euch zudem unter Wasser atmen lässt

Eine Maske zum Schutz vor Gas und radioaktiver Winde, die euch zudem unter Wasser atmen lässt Revive Box: Gleich Rüstungskiste, jedoch samt Selbst-Wiederbelebung für euer Team

Den Start von Season 5 werden wir hier auf GamerPro in einem Live-Ticker am kommenden Mittwoch für euch begleiten. Hier erfahrt ihr mehr zum Preload, den Downloadgrößen und möglichen Problemen mit den CoD-Servern.

Wie gefallen euch die neuen Inhalte für Season 5 und welches der beiden Spiele zockt ihr aktuell am meisten?