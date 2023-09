CoD Warzone Season 6: Ihr könnt bald als Lilith und Inarius aus Diablo 4 spielen

Nicht nur Lilith aus Diablo 4 wird in CoD Warzone spielbar sein.

Es dauert nicht mehr lange, dann wird überall wieder die herbstliche Grusel-Saison eingeläutet. Das gilt natürlich auch für Spiele wie Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. Jetzt wissen wir nicht nur, dass die Leaks zu Skeletor- und Spawn-Skins gestimmt haben, sondern auch, dass wir in den Shootern bald als Lilith und Inarius aus Diablo 4 spielen können.

CoD bekommt Operatoren aus Diablo 4

Darum geht's: Während zu Beginn eines neuen Call of Duty-Spiels meist noch viel Wert auf Realismus gelegt wird, sieht die Sache in Season 6 schon ganz anders aus. Dementsprechend wird das illustre Roster an wilden Operatoren-Skins durch weitere abgefahrene Kostüme erweitert, die ihr euch für hart verdientes Geld kaufen könnt.

Welche Skins kommen ins Spiel? Eine ganze Menge. Passend zu Halloween und dem ganzen Drumherum steht alles im Zeichen des Grusels. Allen voran kommt die Dämonin Lilith, die Haupt-Antagonistin aus Diablo 4, als spielbarer Operator-Skin in die Call of Duty-Welt. Inarius aus Diablo 4 ist ebenfalls dabei.

So sieht das Diablo-Bundle mit Lilith und Inarius aus:

Auch der Butcher kommt! Wir werden in Call of Duty aber nicht nur mit Lilith und Inarius zur Waffe greifen, sondern werden auch den allseits beliebten Butcher zu Gesicht bekommen. Der dürfte dabei Teil des The Haunting-Events zur Halloween-Season sein, bei dem es scheinbar darum geht, sechs verschiedene Monster zu jagen (via: Call of Duty-Blog).

Wann geht's los mit Season 6? In wenigen Tagen, genau genommen am 27. September, startet die neue Season von Warzone und Modern Warfare 2. Alle neuen Inhalte haben wir für euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Noch mehr Crossover in Anmarsch

Neben Lilith und Inarius warten noch weitere gruselige Charaktere in Season 6 auf uns. Hier die Schnellübersicht:

So sieht Hellsing in Call of Duty aus: Der Anime-(Anti)-Held Alucard gibt sich ebenfalls die Ehre.

Ash aus Ash vs Evil Dead, Army of Darkness und den anderen Tanz der Teufel-Filmen kämpft allem Anschein nach auch in Call of Duty Warzone 2 und Modern Warfare 2 mit einer Schrotflinte und Kettensäge bewaffnet gegen untote Horden:

Spawn als Battle Pass-Belohnung: Ein spezieller, an Spawn angelehnter Skin des neuen Al Simmons-Operatoren dient in Season 6 als Battle Pass-Headliner. Wer den Battle Pass kauft und komplett durchspielt, bekommt diesen schicken Skin als Belohnung:

Zusätzlich bekommen aber auch noch andere Operatoren Skins aus dem Spawn-Kosmos. Die sehen dann so aus:

Skeletor erhält ebenfalls ein Bundle: Ihr könnt dann in Call of Duty endlich auch als der Haupt-Gegenspieler von She-Ra und He-Man durch die Gegend flitzen und euren Feinden die Hölle heiß machen.

Auch für Modern Warfare 3: Die allermeisten Call of Duty: Modern Warfare 2- und Warzone-Skins werden sich auch in den Nachfolger CoD Modern Warfare 3 übertragen lassen. Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die jede Menge Geld für solche Skins ausgeben. Allerdings könnte es auch etwas seltsam wirken, wenn von Anfang an so eine bunte Truppe im Spiel zu sehen ist.

Wie gefallen euch die Halloween-Skins? Welches davon wäre euer Favorit?