"Er erstickt seinen eigenen PC" - Spieler wundert sich, warum sein PC immer heißläuft und sich abschaltet, sendet seinem Kumpel ein Video vom Setup und der schüttelt nur den Kopf

Nicht immer sind die Übeltäter für heiß laufende Geräte direkt bekannt. In diesem Fall jedoch schon.

Wenn ihr schon einmal einen PC zusammengebaut habt, kennt ihr das Problem vielleicht: Trotz optimaler Wahl der Hardware-Komponenten stürzt das Gerät trotzdem immer wieder ab. Die Suche nach dem Auslöser kann sich dann als mühselige Detektivaufgabe herausstellen. In diesem bestimmten Fall aus der PC-Masterrace-Community auf Reddit ist der Grund jedoch klar, wie das Video eines Users zeigt.

„Er erstickt seinen eigenen PC“

Der Redditor headcrab93 erstellt einen Beitrag, der innerhalb kürzester Zeit für eine Menge Kopfschütteln sorgt. Mit dem Titel “Mein Freund hat sich immer gewundert, weshalb sein PC so heiß läuft und beim Spielen abstürzt“ teilt der User ein Video, bei dem die Antwort auf das besagte Problem bereits auf der Hand liegt. Schaut selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist auf dem Video zu sehen aka die Problematik: Das Video von headcrab93s Freund zeigt einen PC, der anscheinend ideal gelagert wurde. Das Gerät befindet sich eingeschlossen in einem Schränkchen. Während wir uns im Hinblick auf das Kabelmanagement über die Lösung mit dem Loch im kleinen Schrank freuen, ist die Lagerung trotz Anschein alles andere als optimal. Tatsächlich ist sie nämlich der Hauptgrund für die Probleme mit dem Gerät.

Bekommt ein PC nicht genügend Luft, ist er sehr anfällig für Abstürze.

Damit sind sich der oder die Beitragsersteller*in sowie die Personen in den Kommentaren einig. Die nehmen es mit Humor und von „Gibt es so etwas wie eine Computer-Schutz-Organisation?“ über „Das ist eine Heißluftfritteuse“ bis hin zu „Er erstickt seinen eigenen PC“ lesen wir eine Menge humorvolle Reaktionen auf das Video.

35:29 Gaming-PC aufrüsten 2025: So klappt es richtig

Autoplay

Dem Kumpel von headcrab93 sei jedoch verziehen. Der Redditor schreibt, wie er vor drei Jahren den PC für seinen Freund zusammengebaut habe, weil der sich mit Computern überhaupt nicht auskenne. Seine Stärken habe er in anderen Bereichen. Da hoffen wir für die beiden Freunde, dass sie künftig ohne Abstürze gemeinsam zocken können.

PCs und die richtige Belüftung

Beim Zusammenbauen (und Verwenden) von PCs ist es wichtig, dass eure Geräte genügend Luft zur Verfügung haben. Dafür sorgt eine durchdachte Luftzirkulation. Die erreicht ihr mit dem Einbauen von Lüftern.

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, diese in eurem Computer zu verbauen. Bei allen ist Folgendes zentral: Die Luft muss 1) in euren Computer eingesaugt und 2) entsprechend wieder ausgestoßen werden. Bleibt sie in eurem PC, erhitzt sie sich durch die Erwärmung der Hardware-Komponenten und erwärmt diese im Umkehrschluss noch mehr – bis sie eben zu heiß werden und der PC abstürzt.

Demselben Prinzip folgen übrigens auch Konsolen. Die bleiben auch nicht vom Zahn der Zeit verschont und etwa Staub erschwert irgendwann die Luftzirkulation.

In diesen Artikeln könnt ihr sehen, was ihr gegen zu heiße Konsolen unternehmen könnt:

Das Video mit dem eingeschlossenen PC zeigt, dass über die durchdachte Luftzirkulation der Geräte selbst, diese auch entsprechend freistehen müssen. Auch das beste System bringt nichts, wenn kaum Luft zum Einsaugen beziehungsweise Ausstoßen zur Verfügung steht.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Ist euch beim Zusammenbauen eures PCs ebenfalls schon einmal ein kleinerer oder größerer Denkfehler unterlaufen?