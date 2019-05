Viele von euch dürften sich noch an Conker's Bad Fur Day erinnern. Im N64-Spiel von Rare machte Held Conker genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich von einem niedlichen Eichhörnchen erwarten würde. Rauchen, saufen und fluchen etwa, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.

Das Spiel gehörte zu den teuersten N64-Modulen überhaupt, war aber trotzdem ein Erfolg. Und auch, wenn wir es bislang noch nicht wussten, wundert es uns nicht, dass Rare damals schon mit den Planungen für einen Nachfolger begonnen hatte.

Design-Dokumente zu einem "Conker's Bad Fur Day 2" wurden jetzt auf Twitter von Chris Seaver, dem Projektleiter von Bad Fur Day, geteilt.

Darin enthalten sind zum Beispiel Infos zur grundsätzlichen Ausrichtung und der Story des Spiels:

Mondbasis und Co: Einem weiteren Dokument lassen sich Informationen zu Schauplätzen des Spiels entnehmen. Folgende Level sollte es unter anderem es im Spiel geben.

#OtherBadDay That's it.. If any media want an interview about it, the answer's no. Fuck off !! ? pic.twitter.com/EUxICvqoZm