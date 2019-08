Das nächste Cooking Mama hat einen Vegetarier-Modus

Um den Release des nächsten Cooking Mama herrscht viel Verwirrung. Erst wurde es unter dem Namen Cooking Mama: Coming Home to Mama gehandelt, dann in Deutschland Cooking Mama: Cookstar umbenannt, aber trotzdem noch nicht groß angekündigt. Jetzt gibt es erste offizielle News: Cookstar erscheint mit einem Vegetarier-Modus.

Wie eine Pressemitteilung des Entwicklers Planet Partners Digital verriet, die der Gamingseite Kotaku vorlag, soll das neue Cooking Mama in zwei Modi spielbar sein: Dem traditionellen Modus, in dem wir alle möglichen Gerichte zubereiten, von Burgern über Pfannkuchen bis hin zu Kuchen und Desserts. Und einem Vegetarier-Modus, in dem wir das gleiche tun - allerdings ohne Fleisch.

Kreative Fleischalternativen

Wer im eigenen Alltag auf Fleisch verzichtet, soll auch im Spiel kreative Alternativen für fleischlose Gerichte serviert bekommen. Unterschiede in Schwierigkeit oder Gameplay sollen dadurch jedoch nicht entstehen.

Außerdem soll die Bewegungssteuerung der Switch eingebunden werden. Manche der Kochgesten sollen die Controller integrieren, heißt es. Einzig einen genauen Releasetermin gab es noch nicht zu sehen, aktuell wurde der Herbst als Zeitraum genannt. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.

