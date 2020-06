Crash Bandicoot 4 - Seltsamer Teaser deutet auf neues Spiel hin

Activision hat in den letzten Jahren mit den Neuauflagen von Crash Bandicoot Erfolge feiern können. Jetzt haben sie an Medienvertreter, darunter auch GamePro.de, ein Puzzle geschickt, das auf ein neues Spiel der Reihe hinweist.

Ein Teaser für Crash Bandicoot 4?

Natürlich konnten wir es uns nicht nehmen und haben das Puzzle gebastelt. Hier ein Bild von dem, was darauf zu sehen ist:

Eine neue Maske: Wer genau hinschaut, der wird sehen, dass es sich um eine bisher unbekannte Maske handelt. Was genau dahintersteckt, wissen wir nicht aber durch den beigelegten Zettel können wir zumindest bestätigen, dass es sich um Crash Bandicoot handelt. Der Zettel ist nämlich am Ende unterschrieben mit den Worten "Dein Lieblings-Bandicoot".

Ein neues Spiel? Dadurch, dass die Maske bisher komplett unbekannt ist, lässt es darauf schließen, dass es sich um etwas Neues handeln könnte. Ob es aber auch ein neues Jump 'n' Run mit dem Beuteldachs ist, bleibt offen. Es könnten auch vielleicht erweiterte Remakes der PS2-Spiele, ein neues Crash Team Racing oder etwas ganz anderes sein.

Ein neuer Stil für Crash: Zwar haben wir bis auf diese Maske bisher keine weiteren Hinweise auf das Spiel bekommen aber es gab bereits einen Leak zu neuem Merchandise. Dieser zeigt Crash und seine Freunde in einem leicht veränderten Stil. Wie diese aussehen, zeigt euch GamePro hier:

12 0 Mehr zum Thema Crash Bandicoot - Merchandise-Leak macht Hoffnung auf neues PS5-Spiel

Nicht der erste Teaser dieser Art

Activision hat in der Vergangenheit bereits bei Spyro: Reignited Trilogy und Crash Team Racing Nitro-Fueled ähnliche Aktionen gestartet. Bei Spyro wurde an IGN ein Ei geschickt, das auf eine Ankündigung hinwies und zu Crash Team Racing gab es für Medienvertreter große, orangene Würfel.

Wann wird der Teaser aufgelöst? Wir wissen leider bisher nicht, wann Activision den neuesten Teaser letztlich auflösen möchte. Gehen wir aber nach dem bisherigen Schema, dann dürfte es am Samstag so weit sein. Bisher kamen nämlich die Teaser immer zwei Tage bevor die eigentliche Enthüllung stattfindet. Crash-Fans sollten an diesem Wochenende also die Augen aufhalten für eine Ankündigung eines neuen Spiels.

Habt ihr Lust auf ein völlig neues Crash Bandicoot-Spiel? Möchtet ihr doch eher weitere Remakes der Reihe oder vielleicht sogar ein erneuertes Crash Bash? Oder ist euch der Beuteldachs komplett egal?