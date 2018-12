Crash Team Racing - Hinweis auf Remaster aufgetaucht

Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht, dass wir nach der Crash Bandicoot N. Sane Trilogie ein weiteres Spiel aus dem Crash-Universum erhalten. Die Rede ist von dem beliebten Fun Racer Crash Team Racing, das ursprünglich im Jahr 1999 auf der PlayStation 1 erschienen ist.

Jetzt ist ein weiterer Hinweis auf die Bestätigung des Gerüchts aufgetaucht.

Kommt ein Crash Team Racing Remaster?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden in Los Angeles die The Game Awards statt. Hier werden neben der Preisverleihung für die besten Spiele 2018 auch neue Spiele präsentiert.

Warum ist das wichtig? PlayStation Access-Moderatorin Hollie Bennett hat via Twitter ein Bild geteilt, das einen deutlichen Hinweis auf eine Veröffentlichung des Spiels während der Show gibt.

So....uh....these just arrived at my house.

Any ideas? ?? pic.twitter.com/x0MRYihWvg — Hollie Bennett (@HollieB) December 4, 2018

Was ist zu sehen? Zu sehen sind zwei Würfel in den Farben des beliebten Beuteldachs, die stark an jene Würfel erinnern, die sich Autofahrer an den Rückspiegel hängen.

Ein Remaster der Mario Kart-Konkurrenten wird somit immer wahrscheinlicher und würde nicht nur Kollege Hannes, der großer Fan des PS1-Klassikers ist, sehr freuen.

Game Awards 2018

Welche Neuankündigungen erwarten uns?

Ob Crash Team Racing wirklich während der Preisverleihung angekündigt wird, erfahren wir bereits in wenigen Tagen. Die GamePro wird über alle wichtigen Themen der Show live berichten.

Würdet ihr euch über ein Remaster von CTR freuen?