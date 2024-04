Crunchyroll gibt’s jetzt bei Amazon Prime: Riesige Auswahl an Anime-Filmen und -Serien streamen!

Gute Nachrichten für Anime-Fans: Crunchyroll ist jetzt auch bei Amazon Prime Video verfügbar.

Crunchyroll ist jetzt auch auf Amazon Prime Video verfügbar! Ihr könnt den Anime-Streamingdienst von nun an als Prime-Channel dazu buchen und dadurch sowohl große Klassiker wie Attack on Titan oder Gintama als auch die neuesten Hits wie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer oder Frieren sehen. Das Beste daran: Ihr könnt Crunchyroll sogar 14 Tage kostenlos testen!

Hier beantworten wir euch die wichtigsten Fragen zum neuen Anime-Kanal bei Amazon:

Was sind die besten Animes auf Crunchyroll?

1:22 KonoSuba - Die brandneue dritte Staffel im japanischen Trailer

Die Auswahl auf Crunchyroll ist gewaltig, mittlerweile sind über 1000 Animes Teil des Anime-Streamingdiensts. Euch hier auch nur die wichtigsten aufzuzählen, ist deshalb nicht möglich. Wir haben euch trotzdem zumindest ein paar Beispiel-Animes herausgesucht, denen ihr mal eine Chance geben solltet:

Die Übersicht über die im Crunchyroll-Kanal enthaltenen Animes findet ihr hier:

Was ist der Vorteil von Crunchyroll auf Amazon Prime Video?

Crunchyroll ist zwar inzwischen auf vielen Fernsehern verfügbar, seit Kurzem beispielsweise auch auf LG-TVs. Es gibt aber noch immer viele Geräte, welche die Crunchyroll-App nicht unterstützen.

Es gibt nur wenige Unterschiede zwischen einer Mitgliedschaft direkt bei Crunchyroll und dem Abo über Amazon Prime. Der größte Vorteil des Prime-Kanals ist die Verfügbarkeit: Schließlich gibt es noch immer viele Fernseher und andere Geräte, auf denen die Crunchyroll-App gar nicht oder nicht sehr zuverlässig funktioniert.

Amazon Prime Video ist hingegen bei so gut wie allen aktuellen Smart-TVs schon vorinstalliert. Wenn ihr hier den Crunchyroll-Kanal bucht, könnt ihr also auf all euren Prime-fähigen Geräten die neuesten Animes schauen, und zwar in der gewohnten Streaming-Qualität von Amazon.

Welche Abo-Optionen gibt es für Crunchyroll bei Amazon?

Auch bei Amazon Prime Video habt ihr die Wahl zwischen dem Fan- und dem Mega-Fan-Abo von Crunchyroll.

Wie direkt bei Crunchyroll könnt ihr euch auch beim Abo über Amazon Prime zwischen dem Fan-Abo für 6,99€ im Monat und dem Mega-Fan-Abo für 9,99€ entscheiden. In beiden Fällen könnt ihr sämtliche Animes im Programm schauen. Mit dem Fan-Abo geht das aber nur online im Stream, mit dem Mega-Fan-Abo könnt ihr Animes hingegen auch herunterladen, um sie unterwegs offline zu schauen.

Die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen, gibt es bei Amazon allerdings nicht. Außerdem solltet ihr beachten, dass ihr den Crunchyroll-Channel bei Amazon Prime Video nur abonnieren könnt, wenn ihr bereits über ein Prime-Abo verfügt. Hier findet ihr die Abo-Optionen:

Sind alle Crunchyroll-Animes im Amazon Prime Channel enthalten?

2:10 Die allermeisten Animes der Crunchyroll-Bibliothek sind bereits im Prime-Channel enthalten, auch der 2023 gestartete Megahit Frieren.

Im Grunde ja, zumindest sollte es so sein. Zwar kann es derzeit in Einzelfällen noch Animes geben, die auf Amazon Prime nicht oder nicht in deutscher Sprache bzw. nicht mit deutschen Untertiteln enthalten sind. Das scheint aber eher technische und organisatorische Gründe zu haben und ändert sich hoffentlich noch. Crunchyroll verspricht jedenfalls „vollen Zugriff auf die gesamte Crunchyroll-Bibliothek“.

Kann ich mit dem alten Crunchyroll-Abo auch Animes auf Amazon Prime Video schauen?

Leider nein. Zwar gibt es die Möglichkeit, euer Crunchyroll-Konto und euer Amazon-Konto miteinander zu verknüpfen. Auf Amazon Prime Video könnt ihr aber nur dann Crunchyroll-Animes sehen, wenn ihr den Kanal auch direkt dort abonniert habt. Ihr könnt euer altes Crunchyroll-Abo also nicht auf Amazon übertragen.

