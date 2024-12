One Piece streamen: Die meisten Folgen auf Crunchyroll werden in den USA bald kostenpflichtig - und das könnte auch uns treffen

Ruffy kann nicht glauben, dass Crunchyroll das durchzieht und das zu Weihnachten! (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Obwohl die Haupthandlung von One Piece im Anime eine Pause bis April 2025 einlegt, gibt es für Fans immer noch die überarbeitete Fish-Man Island Saga zu sehen. Auf Crunchyroll konnten Fans bislang die Episoden des beliebten Shonen-Animes kostenlos und Werbung anschauen und das Abenteuer der Strohhut-Piraten auf diese Weise mitverfolgen.

Nun hat der Streamingdienst aber eine überraschende Ankündigung für die USA gemacht, die Deutschland ebenfalls in Zukunft betreffen könnte: Der Großteil der One Piece-Episoden wird in die Premium-Mitgliedschaft geschoben und somit für Nutzer*innen ohne diese Mitgliedschaft unzugänglich.

Welche One Piece-Folgen betroffen sind und ob diese Änderung auch hierzulande passieren wird, erfahrt ihr in den kommenden Abschnitten.

Änderung in drei Phasen – ab diesem Zeitpunkt geht es los

Die Verschiebung vom Großteil der One Piece-Folgen auf Crunchyroll in das Premium-Abo findet bereits Ende Dezember 2024 statt. Wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt, in der ihr sehen könnt, wann die einzelnen Phasen der Änderung stattfinden und welche Arcs und Episoden von One Piece betroffen sind.

Phase 1

Datum: 23. Dezember 2024

Arcs/Sagas:

Water 7

Thriller Bark

Entscheidungsschlacht

Fish-Man Island

Episoden: 344

Phase 2

Datum: 20. Januar 2025

Arcs/Sagas:

Punk Hazard,

Dressrosa,

Zou

Whole Cake Island

Zusätzliche 6 Episoden

Episoden: 305

Phase 3

Datum: 27. Februar 2025

Arcs/Sagas:

Reverie

Wano

Egghead Island

Episoden: 347

Es sind also nicht alle Episoden von One Piece betroffen, Ausnahmen sind die Sagas: East Blue, Alabasta und Skypiea. Amerikanische Nutzer*innen können demnach die ersten 206 Episoden des Anime One Piece nach wie vor kostenlos mit Werbeeinblendungen auf Crunchyroll anschauen.

Diese Änderung von Crunchyroll könnte auch Deutschland betreffen

Ob die Umstellung der One Piece-Episoden auf das Premium-Abo von Crunchyroll auch in Deutschland kommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Da Crunchyroll allerdings sehr wahrscheinlich eine weltweite Einheitlichkeit in diesem Punkt anstreben wird, halten wir eine Anpassung hierzulande für sehr wahrscheinlich.

Wir haben den Streamingdienst kontaktiert und nachgefragt. Aktuell warten wir noch auf eine Rückmeldung. Sollten wir eine Antwort bekommen, werden wir diese in diesem Artikel ergänzen.

Die Premium-Mitgliedschaft mit Werbefreiheit kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat, wenn ihr das Fan-Abo bei Crunchyroll abschließt. Im erweiterten Mega-Fan-Abo für 9,99 Euro könnt ihr die einzelnen Episoden zudem offline speichern und herunterladen.

Sollte diese Änderung also auch in Deutschland kommen, müssen Fans von One Piece ab dem 23. Dezember 2024 mindestens das Fan-Abo abschließen, um weiterhin Zugriff auf die oben genannten Arcs zu haben. Ansonsten werden für die nicht zahlenden Nutzer*innen von Crunchyroll nur die ersten 206 Folgen bis zur Water 7-Saga verfügbar bleiben.

Wie ist eure Meinung zu dieser plötzlichen Änderung und wie würdet ihr reagieren, wenn diese auch Crunchyroll Deutschland betreffen würde?