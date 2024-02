Crunchyroll wird teurer: 80% Preiserhöhung in den USA - was bedeutet das für Deutschland?

Bei Crunchyroll gibt es unzählige beliebte Animes zu sehen, wie beispielsweise Demon Slayer oder Frieren.

Crunchyroll und Funimation gehören mittlerweile zusammen und werden jetzt eins. Ab Anfang April stellt Funimation komplett die Arbeit ein und User können die meisten Inhalte der Streaming-Plattform dann nur noch über Crunchyroll ansehen. Das hat allerdings auch zur Folge, dass Crunchyroll dadurch deutlich teurer wird – zumindest in den USA, und zwar um satte 80 Prozent. In Deutschland sieht die Sache aber anders aus.

Crunchyroll wird durch die Fusion mit Funimation teurer, aber bisher noch nicht in Deutschland

Darum geht's: Schon seit gut zwei Jahren steht fest, dass Sonys Funimation-Streamingplattform eingestellt wird und in Crunchyroll aufgeht. Es gab keine neuen Inhalte mehr und die bestehenden wurden nach und nach zu Crunchyroll übertragen. Aber dass die beiden Servies zusammengelegt werden, hat auch negative Auswirkungen (beispielsweise verlieren Funimation-User ihre digitalen Kopien).

80 % Preissteigerung in den USA: Wie einige ehemalige Funimation-User jetzt entsetzt feststellen müssen, wird Crunchyroll deutlich teurer.

Statt wie bisher knapp 55 US-Dollar im Jahr zu zahlen, werden mit der nächsten Abrechnung dann stattdessen stolze 99 Dollar fällig. Das ist zwar nicht ganz das Doppelte, aber eben eine Steigerung um 80 %.

Wird Crunchyroll auch in Deutschland teurer?

Nein, wir können erst einmal Entwarnung geben. Hier sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Funimation war bisher überhaupt nicht bei uns verfügbar und Crunchyroll hat auch ein anderes Angebot. Aber nicht nur die angebotenen Inhalte unterscheiden sich regional, auch die Preise.

Bei uns kostet Crunchyroll nämlich sowieso schon 99 Euro. Zumindest dann, wenn ihr es in der Mega-Fan-Variante abonniert, die als einzige einen jährlichen Zahlungs-Turnus ermöglicht. Alles, was es sonst noch über Crunchyroll und seine verschiedenen Abo-Modelle zu wissen gibt, findet ihr hier in dem verlinkten GamePro-Artikel.

Wir gehen also erst einmal davon aus, dass sich bei uns nichts am Preis von Crunchyroll ändert, weil auch die Änderung im Hinblick auf das eingestellte Funimation überhaupt nicht in Deutschland greift.

Nichtsdestotrotz ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass Crunchyroll unabhängig davon oder ganz allgemein weiterhin die Preise erhöht. Immerhin passiert das auch regelmäßig bei der Konkurrenz: Sowohl Netflix als auch Disney+ schrecken nicht davor zurück, sogar relativ regelmäßig ihre Angebot teurer zu machen.

Was passiert noch bei Crunchyroll? Es gibt noch eine andere internationale Entwicklung bei dem Anime-Streaming-Giganten. Die würden wir allerdings sehr viel mehr begrüßen als eine Preissteigerung. In Großbritannien und Frankreich kommen nämlich wohl sämtliche Dragon Ball-Serien in das Programm von Crunchyroll. Ob sie ihren Weg auch zu uns finden, steht leider noch nicht fest, wir hoffen es aber natürlich.

