Crysis 2: Sieht ganz so aus, als würden wir ein Remaster bekommen

Auch in diesem Jahr könnte uns ein weiterer Remastered-Teil der Crysis-Reihe vom Entwicklerstudio Crytek erwarten. Das Unternehmen hat bereits im vergangenen Jahr Crysis Remastered für Switch, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und so wie es scheint, wird auch der nächste Teil der Trilogie folgen.

Crysis 2 bekommt womöglich Remaster

Auf Twitter teilte der Crysis-Account diverse Teaser mit uns, die auf ein mögliches Crysis 2 Remastered hindeuten. Der erste Teaser ist das bekannte Zitat "Sie nannten mich immer Prophet", das von einem der Hauptcharaktere von Crysis stammt. Dieser kommt zwar in der gesamten Crysis-Trilogie vor, doch speziell dieses Zitat stammt aus einer Zwischensequenz des zweiten Teils:

Als Antwort posten die Verantwortlichen das Augenpaar-Emoji, was darauf hindeuten könnte, dass Fans die Augen offenhalten sollen. Dies wird von vielen Usern in den Kommentaren mit einem Remastered-Teil von Crysis 2 in Verbindung gebracht.

Auch das zweite Tweet spricht für einen weiteren Remastered-Teil der Crysis-Reihe. Im Tweet ist neben einem erneuten Augenpaar-Emoji ein Screenshot aus dem zweiten Teil der Crysis-Reihe zu sehen:

Wie wahrscheinlich ist Crysis 2 Remastered? Die Hinweise auf den zweiten Teil der Crysis-Trilogie sind mehr als offensichtlich. Somit können wir davon ausgehen, dass uns vermutlich in 2021 oder in 2022 ein Crysis 2 Remastered für PS4, Xbox One und Switch erwarten wird. Allerdings sollten wir zunächst abwarten, bis Crytek die Katze endgültig aus dem Sack lässt.

Remastered-Version werden aufgehübscht

Welche Neuerungen wird Crysis 2 Remastered bieten? Auch der zweite Teil wird vermutlich mit ähnlichen Neuerungen kommen wie bereits Crysis Remastered. Auf PS4 und Xbox One konnte der Titel mit Software-basiertem Raytracing auftrumpfen und bot neben 8K-Texuren einen HDR-Support, Motion Blur und einiges mehr.

Darum geht's in Crysis

Ihr begebt euch mit einem Elite-Squad auf eine fiktive tropische Insel, um ein Archäologen-Team aus der Gefangenschaft nordkoreanischer Besatzer zu befreien. Schnell wird jedoch klar, dass auf der Insel eine mystische, weit mächtigere Spezies ihr Unwesen treibt.

Rein vom Gameplay vermischt Crysis klassische Elemente eines First Person-Shooters mit optionalen Stealth-Passagen. Die Spielwelt selbst wirkt dabei recht offen, ihr werdet jedoch auf größtenteils linearen Pfaden durch die Missionen geführt.

