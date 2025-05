Mann will eigenes GTA für seine kleine Heimatstadt entwickeln, startet Finanzierung und die Leute haben richtig Bock

So könnte das Schottland-GTA aussehen.

Wir haben vermutlich alle schonmal ein Open-World-Spiel wie GTA gespielt und uns gedacht, wie cool es doch wäre, den eigenen Heimatort in einem solchen Game zu erkunden. Genau so ging es einem schottischen Grafik-Designer, weshalb er genau diese Idee jetzt umsetzen möchte.

Mystery-GTA in schottischer Kleinstadt

Richard Gellatly, der sich selbst Bovine nennt, hat als Solo-Entwickler eine Kickstarter-Kampage für den Titel Crystal Garden gestartet. Bovine hat laut eigener Aussage zuvor jahrelang als selbstständiger Visual Designer Freelancer gearbeitet.

Crystal Garden soll eine Art Mystery-Abenteuer werden, das in der schottischen Kleinstadt Paisley angesiedelt ist. Der Titel ist auch der Name eines echten chinesischen Fast-Food-Restaurants in der Stadt.

2:47 Crystal Garden: So könnte GTA in Schottland aussehen

Das Besondere daran ist, dass Bovine selbst aus Paisley stammt und gewissermaßen einfach seine eigene Heimat als Videospiel nachbaut. Zur Recherche muss er quasi nur vor die Haustür gehen. In einem Interview mit GlasgowLive hat der Entwickler die Inspiration dahinter verraten:

Ich habe eine Erinnerung - die sicher viele Leute in meinem Alter im Jahr 2001 hatten, als GTA III veröffentlicht wurde - die lautete: „Ich will eine Version für meine Heimatstadt haben“.

Irgendwann machte er sich dann einfach an die Arbeit und postete nach einiger Zeit erste Bilder und Ausschnitte, die in Schottland schnell für viel Aufmerksamkeit sorgten. Das große Interesse überraschte ihn, brachte ihn aber auch auf die Idee für die Kickstarter-Kampagne.

Und die läuft gar nicht schlecht. 20 Tage vor dem Ende der Kampagne wurden schon mehr als 3800 Euro von den anvisierten 14,264 Euro gesammelt. Wenn die Kampagne erfolgreich ist, möchte Bovine direkt in die Vollproduktion des Titels einsteigen.

Die Verbindung zu GTA ist übrigens nur ein Aufhänger. Das fertige Spiel soll mit der Rockstar-Serie nicht mehr viel zu tun haben. Gewalt soll es beispielsweise überhaupt nicht geben, viel mehr soll die Erkundung, gespickt mit ein paar Puzzle-Elementen, im Vordergrund stehen.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr auch gerne ein Open-World-Spiel, das in eurer Nachbarschaft angesiedelt ist?