Jetzt Cuphead Limited Edition für Nintendo Switch vorbestellen und exklusive Ms. Chalice Wackelfigur sichern

In der Limited Edition erwartet euch eine exklusive Wackelfigur.

Ein spielbarer Cartoon? Ist das ein Traum? Nein! Die Rede ist von dem weltweiten Phänomen Cuphead. Aktuell könnt ihr euch bei Amazon die Limited Edition gönnen.

Wann kommt die Limited Edition raus? Die spezielle Edition für die Nintendo Switch kommt am 25. Juli 2023 raus.

Cuphead Limited Edition für die Nintendo Switch

In dieser besonderen Version von Cuphead erwarten euch nicht nur super coole Inhalte, sondern auch die beliebte DLC-Erweiterung The Delicious Last Course. Hier könnt ihr euch nicht nur auf zusätzliche Bosse, Waffen und Amulette freuen, sondern auch auf den brandneuen spielbaren Charakter Ms. Chalice.

So sieht der Inhalt der Cuphead Limited Edition aus.

Wo wir gerade schon von Ms. Chalice sprechen, in der Limited Edition von Cuphead gibt es folgende exklusive Inhalte:

Ms. Chalice Wackelfigur

Comic-Sammelkarten "Cuphead Funnies"

"Cuphead Funnies" Altmodische "Cuphead Club Membership" Karte: Erinnert an die klassischen Clubkarten der 30er-Jahre.

Erinnert an die klassischen Clubkarten der 30er-Jahre. Handgemaltes Wendecover: Darstellung der Hauptcharaktere des Spiels und der fantastischen Welt von Cuphead.

Darstellung der Hauptcharaktere des Spiels und der fantastischen Welt von Cuphead. Koop: Klassische Shoot-'em-up-Action mit einem Freund im lokalen 2-Spieler-Koop-Modus.

Cuphead: Delicious Last Course DLC

0:29 Cuphead - The Delicious Last Course - Gameplay-Trailer zum DLC des Bullet Hell-Shooters - Gameplay-Trailer zum DLC des Bullet Hell-Shooters

Ihr wollt noch mehr Bosse? Keine Sorge, im Delicious Last Course DLC gibt es sechs weitere Bosse zu bezwingen. Wie lange ihr damit beschäftigt seid, hängt natürlich von eurem Können ab. Wichtig zu wissen ist, dass die Bosskämpfe in mehrere Phasen unterteilt sind.

Neben den Bossen könnt ihr euch außerdem noch auf die Königssprung-Herausforderungen werfen. Diese müssen ohne jegliche Ausrüstung bewältigt werden.

Wenn ihr euch für das Delicious Last Course DLC interessiert, dann schaut doch gerne mal bei diesem Artikel vorbei:

