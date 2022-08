Cyberport Gaming-Sale: Sichert euch zur günstige PS5-SSD einen 20€-Gutschein

Bei Cyberport läuft noch bis zum 28. August ein großer Gaming-Sale, in dem ihr hauptsächlich PC-Hardware, aber auch einige günstige konsolentaugliche Angebote bekommt. Zum Beispiel gibt es die gut für PS5 geeignete SSD Crucial P5 Plus mit 1 TB Speicherplatz für nur 99,90€ (UVP: 229,99€).

Das ist an sich schon ein sehr guter Preis, ihr bekommt aber sogar noch 20€ Shopguthaben für Gamesplanet geschenkt dazu. Das bringt euch auf der PS5 natürlich nicht so viel, da es sich um einen Shop für PC-Spiele handelt, aber sofern ihr auch nur einen schwachen Rechner besitzt, werden ihr bei der großen Auswahl von Gamesplanet sicherlich den einen oder anderen interessanten Titel finden, der auch auf eurem System läuft.

Einen Haken hat das Angebot allerdings: Sofern ihr keinen Cyberport-Store in eurer Nähe habt, bei dem ihr die SSD versandkostenfrei abholen könnt, müsst ihr 4,99€ für den Versand bezahlen und gute zwei Wochen warten, da die SSD laut Shopseite erst ab dem 8. September für den Online-Versand verfügbar ist.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus für PS5 geeignet?

Gute Geschwindigkeit: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Damit ist sie zwar ein bisschen langsamer als Konkurrenten wie die WD Black SN850 oder die Samsung 980 Pro, die bei rund 7.000 MB/s liegen, aber noch immer mehr als schnell genug für die PS5, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s voraussetzt. Außerdem hat die Crucial P5 Plus natürlich den richtigen Formfaktor, um überhaupt in Sonys Konsole zu passen.

Kein Kühlkörper: Die von Cyberport angebotene Version der Crucial P5 Plus verfügt allerdings über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie prinzipiell auch so in der PS5, aber um das Risiko von Überhitzung und Abstürzen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, separat einen Kühlkörper dazuzukaufen und selbst anzubringen. Heatsinks bekommt ihr je nach Qualität zu Preisen von etwa 5 bis 25€, wobei ihr darauf achten müsst, dass das gewählte Modell nicht zu groß ist für die PlayStation 5. Hier eine kleine Auswahl an passenden Kühlkörpern:

Samsung 980 Pro mit Heatsink für 111€

Alternativ könntet ihr euch natürlich auch gleich eine SSD kaufen, die bereits über einen Heatsink verfügt. Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr beispielsweise gerade die Samsung 980 Pro mit Kühlkörper sehr günstig im Angebot, und zwar für 111€ bei 1 TB Speicherplatz.

Mehr zum Thema SSDs für PS5 könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

