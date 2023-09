Cyberpunk 2077 - Eine der größten Neuerungen für V könnt ihr jetzt schon ausprobieren

Probiert den überarbeiteten Fähigkeitenbaum sowie den Relikt-Tree jetzt schon aus.

Cyberpunk 2077 bekommt am 26. September nicht nur die Story-Erweiterung Phantom Liberty spendiert, sondern auch das kostenlose Update 2.0, das am 21. September aufschlägt.

Überarbeitetes Charakter-System: Update 2.0 bringt dabei unter anderem einen komplett überarbeiteten Skilltree, der sowohl für das Hauptspiel als auch Phantom Liberty gilt. Das kostenpflichtige Addon enthält mit dem Relikt-Skilltree außerdem einen brandneuen Fähigkeitenbaum, der euch noch mehr Möglichkeiten im Kampf bringt.

Schon jetzt Charakter planen: Im offiziellen Cyberpunk 2077-Charakterplaner könnt ihr schon vor dem Release des Updates und der Erweiterung den neuen Skilltree sowie den Relikt-Tree ausprobieren und eure(n) Wunsch-V zusammenbasteln.

Zum Cyberpunk 2077-Charakterplaner von CD Projekt RED geht's hier entlang.

Ihr könnt dann ganz entspannt im Browser 66 Attributpunkte auf insgesamt sechs Oberkategorien verteilen: Konstitution, Reflexe, Technische Fähigkeit, Intelligenz und Coolness. Für jedes Attribut findet ihr etliche neue Fähigkeiten für euren Charakter, die ihr wiederum mit 80 Vorteilspunkten freischalten könnt.

Was ist eigentlich der Relic-Skilltree?

Der Relic-Skilltree wird – wie bereits erwähnt – nur mit Phantom Liberty freigeschaltet. Damit könnt ihr acht besonders starke Fähigkeiten für V freischalten, die ihr im besten Fall passend zu eurem Build wählt.

Mit der Fähigkeit "Ohne Begrenzung" könnt ihr mit euren Gorilla-Armen dann beispielsweise eine Schockwelle auslösen, die nahestehende Gegner zu Boden wirft – das eignet sich natürlich perfekt, wenn euer V ein Haudrauf ist, der auf Nahkampf setzt. Mit "Notfalltarnung" verbessert ihr hingegen die Cyberware "optische Tarnung", also perfekt für einen Stealth-Build.

Zum Relikt- bzw. Relic-Skilltree gelangt ihr, wenn ihr ganz unten im Skilltree auf "Relic" klickt. Ein weiterer Fähigkeitenbaum offenbart sich.

Wann unser Test zu Phantom Liberty erscheint, verraten wir euch hier:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 - Wann kommt unser Test zu Phantom Liberty? von Linda Sprenger

Falls ihr überfordert seid: Auf dem offiziellen Blog macht CD Projekt auch selbst Vorschläge für Builds, so zum Beispiel für einen schnellen Ninja:

1:38 Cyberpunk 2077: Mit diesem Build werdet ihr zum superschnellen Ninja

Oder für einen Netrunner:

1:32 Cyberpunk 2077: Im Trailer werden die Skills eines explosiven Netrunners gezeigt

Hier noch einmal alle Neuerungen in der Übersicht, die im kostenlosen Update 2.0 stecken und die der kostenpflichtige DLC mit im Gepäck hat.

Das steckt im kostenpflichtigen Story-DLC Phantom Liberty

Neuer Distrikt "Dogtown"

Neue Storyline und Charaktere

Neue Quests, Gigs, Bosskämpfe und mehr

Vehikel-Missionen und Airdrops - "endlose dynamische Events"

Komplett neuer Relic-Skilltree und Abilities

Über 100 neue Items - Waffen, Cyberware, Fahrzeuge, Klamotten

Fahrzeug-Raketenwerfer

Level-Cap erhöht auf 60

Überarbeitete Skill-Trees und Perks

Überarbeitete Cyberware und das neue Kapazitäts-System

Fahrzeug-Gefechte und -Verfolgungsjagden

KI-Verbesserungen beim Kampf

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen beim Loot, Crafting und bei Items

Neue Radiosender, darunter auch der Community-Sender Growl FM

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Versionen für PS4 und Xbox One wird es nicht geben. Das kostenlose Update 2.0 wird fünf Tage vorher, am 21. September freigeschaltet.

Welchen Build werdet ihr in Cyberpunk 2077 2.0 bzw. Phantom Liberty nutzen?