Die Ripperdocs in Cyberpunk 2077 haben allerlei Cyberware in Angebot. Mit den technischen Upgrades können wir nicht nur unseren Spielstil anpassen, sondern V auch mit übermenschlichen Fähigkeiten ausstatten und uns so entscheidende Vorteile verschaffen. Wer beispielsweise keine Lust auf verschlossene Türen und nervige Geschütztürme hat, der kann mit den Gorilla-Armen nachhelfen.

Stark wie ein Gorilla

Der Cyberware-Slot für die Arme lässt immer nur ein Upgrade zu. Neben einen Raketen-Abschuss-System, Mantisklingen und dem Monodraht gehören auch die Gorilla-Arme dazu. Diese verleihen euch grundlegend mehr physische Stärke und schwere Angriffe verursachen Bonusschaden. Außerdem sind die sehr praktisch, da ihr damit verschlossene Türen aufbrechen und die Waffen von Geschütztürmen abreißen könnt.

Fundort der Gorilla-Arme

Die Gorilla-Arme könnt ihr ganz bequem bei bestimmten Ripperdocs kaufen. Glücklicherweise wird dafür kein bestimmter Fortschritt bei der Story, den Perks oder eurem Level vorausgesetzt. Welche Gorilla-Arme ihr bekommen könnt, hängt lediglich vom Street Cred und eurem Bankkonto ab.

Seltene Gorilla-Arme

Fundort: Die seltenen Gorilla-Arme könnt ihr bei verschiedenen Ripperdocs finden. Viktor sollte in jedem Fall welche auf Lager haben.

Street Cred-Level: 20

Preis: 15.250 Eddies

Legendäre Gorilla-Arme

Fundort: Die legendäre Version bekommt ihr beim Ripperdoc in der Nähe des Schnellreisepunktes Skyline & Republic, nordwestlich im Stadtzentrum.

Street Cred-Level: 45

Preis: 100.250 Eddies

Macht V noch stärker

Gorilla-Arm-Mods: Wer noch mehr aus den Gorilla-Armen herausholen will, kann das mit den passenden Mods tun. Welche es gibt und wo ihr sie findet, haben unsere Kollegen von der GameStar in einem Mod-Guide zusammengestellt, für den ihr aber das kostenpflichtige GameStar Plus benötigt.

Ansonsten haben wir für euch noch die besten Builds und einen Guide zu den besten legendären Waffen, wodurch ihr noch mehr aus eurem Charakter rausholen könnt:

Wie gefallen euch die Gorilla-Arme?