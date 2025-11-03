PS4-Spiele 2026: Alle neuen PlayStation 4-Games für das nächste Jahr

In dieser Auflistung zeigen wir euch die letzten verbleibenden Spiele, die noch 2026 für die PS4 erscheinen werden.

Sebastian Zeitz
03.11.2025 | 17:00 Uhr

Es gibt nicht mehr viele PS4-Spiele, aber ein paar wenige sind noch für 2026 angekündigt. Es gibt nicht mehr viele PS4-Spiele, aber ein paar wenige sind noch für 2026 angekündigt.

So langsam aber sicher landet die PS4 auch bei den letzten Entwicklern auf dem Abstellgleis. Trotzdem erscheinen auch 2026 noch ein paar Spiele für die betagte Konsole. Wir fassen für euch hier im Artikel alles zusammen, was aktuell für die PlayStation 4 noch angekündigt ist.

Welche Spiele kommen denn für die PS5?

Da die PS4 so langsam den Staffelstab komplett an die PS5 abgibt, ist es spannend zu sehen, was ihr denn durch das Upgrade auf die aktuelle Konsole an neuen Spielen bekommt. Deshalb fassen wir für euch in einer dedizierten Liste zusammen, welche Spiele für die PS5 kommen.

PS5-Spiele 2026
Alle neuen PlayStation 5-Games im kommenden Jahr
von Sebastian Zeitz
Alle neuen PlayStation 5-Games im kommenden Jahr

Beachtet bei der PS4, dass selbst Sony keine weiteren Spiele für die alte Konsole mehr veröffentlicht.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2026 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Letztes Update am 03. November: Mouse: P.I. For Hire, ein Shooter im klassischen Steamboat Mickey-Stil, erscheint im März.

Alle PS4-Spiele, die im Januar 2026 erscheinen

  • The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon - 15. Januar

Alle PS4-Spiele, die im Februar 2026 erscheinen

  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 12. Februar

Alle PS4-Spiele, die im März 2026 erscheinen

Video starten 0:30 Mickey Mouse als Schwarz-Weiß-Shooter - und mit einer sehr unerwarteten Stimme

  • R-Type Tactics 1 & 2 Cosmos - 12. März
  • Mouse: P.I. for Hire - 19. März
Mehr zum Thema
PS4-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 4-Games für das aktuelle Jahr
von Sebastian Zeitz
PS4-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 4-Games für das aktuelle Jahr

Alle Spiele, die für die PS4 in 2026 erscheinen sollen

Video starten 1:30 Decapolice: Im RPG für Switch, PS4 und PS5 ermitteln wir in einer virtuellen Welt

  • Arisen Force: Vonimir
  • Avatar Legends: The Fighting Game
  • Calamity Angels: Special Delivery
  • Corpse Party 2: Darkness Distortion
  • Danger Mouse
  • Decapolice
  • Deltarune Episode 5
  • Fate/Extra Record
  • Fear Effect 2: Retro Helix
  • Goals
  • Gothic 1-3 Classic
  • Inazuma Eleven RE
  • Infinite Alliance
  • Love Eternal
  • Lovish
  • Lucid
  • Mayhem Brawler 2: Best of Both Worlds
  • Mega Man Star Force Legacy Collection
  • Planet of Lana 2: Children of the Leaf
  • Pocket Wheels
  • Prize Fighter: Heavyweight Edition
  • Scott Pilgrim EX
  • Sega Football Club Champions 2026
  • skate. (Full Release)

Das PlayStation 4-Highlight im Jahr 2026 vorgestellt

Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Video starten 2:03 Xbox Game Pass-Hit bekommt überraschend einen Nachfolger - und der wird auch gratis

  • Genre: Adventure
  • Release: 2026

Darum geht's: Die Protagonisten Lana und Mui sind zurück und müssen weiter ihre eigene Vergangenheit aufdecken, nachdem sie den Planeten vor den Robotern gerettet haben. Dafür wurden die Rätsel rund um Mui verbessert und der kleine Companion soll sich besser spielen als noch im ersten Teil.

Wie schon der Vorgänger besticht das Spiel durch seinen hübschen Artstyle und eine Atmosphäre, die an Ghibli-Filme erinnert. Das Abenteuer soll insgesamt länger und mehr bieten, als noch der erste Teil.

Spielt ihr noch auf der PS4 und wenn ja, auf welches Spiel freut ihr euch in 2026?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit sprechen sie nun weniger denn je miteinander. Der Autor von „The Witcher“ bestätigt, dass er nicht an Witcher 4 mitgearbeitet hat
1
Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit sprechen sie nun weniger denn je miteinander. Der Autor von „The Witcher“ bestätigt, dass er nicht an Witcher 4 mitgearbeitet hat
2
Dragon Ball Super: Ab sofort könnt ihr bei diesem Streamingdienst den Anime komplett auf Deutsch schauen
3
Dieses Spiel erscheint nach 23 Jahren endlich für PS5 und sieht fantastisch aus: Release schon diese Woche!
4
The Witcher: Staffel 4 stellt neuen Negativ-Rekord der Serie bei den Rotten Tomatoes-Wertungen auf
5
Ingenieur bastelt ein Jahr lang am coolsten Gaming-PC, den wir seit Langem gesehen haben und er ist komplett im Tisch verbaut
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Besser als der Film und die Netflix-Serie: Avatar The Last Airbender erwacht erst als Kartenspiel so zum Leben, wie echte Fans es sich immer gewünscht haben

vor einer Stunde

Besser als der Film und die Netflix-Serie: Avatar The Last Airbender erwacht erst als Kartenspiel so zum Leben, wie echte Fans es sich immer gewünscht haben
Nintendo-Fan hat 2015 seine gesamte Game-Boy-Sammlung für ein verdammtes iPhone 5 verkauft – holt sich jetzt alles wieder zurück

vor einer Stunde

Nintendo-Fan hat 2015 seine gesamte Game-Boy-Sammlung für ein "verdammtes iPhone 5" verkauft – holt sich jetzt alles wieder zurück
„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war

vor einer Stunde

„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war
LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons + Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben

vor einer Stunde

LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons & Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben
mehr anzeigen