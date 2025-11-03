PS4-Spiele 2026: Alle neuen PlayStation 4-Games für das nächste Jahr

So langsam aber sicher landet die PS4 auch bei den letzten Entwicklern auf dem Abstellgleis. Trotzdem erscheinen auch 2026 noch ein paar Spiele für die betagte Konsole. Wir fassen für euch hier im Artikel alles zusammen, was aktuell für die PlayStation 4 noch angekündigt ist.
Welche Spiele kommen denn für die PS5?
Da die PS4 so langsam den Staffelstab komplett an die PS5 abgibt, ist es spannend zu sehen, was ihr denn durch das Upgrade auf die aktuelle Konsole an neuen Spielen bekommt. Deshalb fassen wir für euch in einer dedizierten Liste zusammen, welche Spiele für die PS5 kommen.
Beachtet bei der PS4, dass selbst Sony keine weiteren Spiele für die alte Konsole mehr veröffentlicht.
Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2026 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.
Letztes Update am 03. November: Mouse: P.I. For Hire, ein Shooter im klassischen Steamboat Mickey-Stil, erscheint im März.
Alle PS4-Spiele, die im Januar 2026 erscheinen
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon - 15. Januar
Alle PS4-Spiele, die im Februar 2026 erscheinen
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 12. Februar
Alle PS4-Spiele, die im März 2026 erscheinen
- R-Type Tactics 1 & 2 Cosmos - 12. März
- Mouse: P.I. for Hire - 19. März
Alle Spiele, die für die PS4 in 2026 erscheinen sollen
- Arisen Force: Vonimir
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Calamity Angels: Special Delivery
- Corpse Party 2: Darkness Distortion
- Danger Mouse
- Decapolice
- Deltarune Episode 5
- Fate/Extra Record
- Fear Effect 2: Retro Helix
- Goals
- Gothic 1-3 Classic
- Inazuma Eleven RE
- Infinite Alliance
- Love Eternal
- Lovish
- Lucid
- Mayhem Brawler 2: Best of Both Worlds
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf
- Pocket Wheels
- Prize Fighter: Heavyweight Edition
- Scott Pilgrim EX
- Sega Football Club Champions 2026
- skate. (Full Release)
Das PlayStation 4-Highlight im Jahr 2026 vorgestellt
Planet of Lana 2: Children of the Leaf
- Genre: Adventure
- Release: 2026
Darum geht's: Die Protagonisten Lana und Mui sind zurück und müssen weiter ihre eigene Vergangenheit aufdecken, nachdem sie den Planeten vor den Robotern gerettet haben. Dafür wurden die Rätsel rund um Mui verbessert und der kleine Companion soll sich besser spielen als noch im ersten Teil.
Wie schon der Vorgänger besticht das Spiel durch seinen hübschen Artstyle und eine Atmosphäre, die an Ghibli-Filme erinnert. Das Abenteuer soll insgesamt länger und mehr bieten, als noch der erste Teil.
Spielt ihr noch auf der PS4 und wenn ja, auf welches Spiel freut ihr euch in 2026?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.