PS4-Spiele 2026: Alle neuen PlayStation 4-Games für das nächste Jahr

Es gibt nicht mehr viele PS4-Spiele, aber ein paar wenige sind noch für 2026 angekündigt.

So langsam aber sicher landet die PS4 auch bei den letzten Entwicklern auf dem Abstellgleis. Trotzdem erscheinen auch 2026 noch ein paar Spiele für die betagte Konsole. Wir fassen für euch hier im Artikel alles zusammen, was aktuell für die PlayStation 4 noch angekündigt ist.

Welche Spiele kommen denn für die PS5?

Da die PS4 so langsam den Staffelstab komplett an die PS5 abgibt, ist es spannend zu sehen, was ihr denn durch das Upgrade auf die aktuelle Konsole an neuen Spielen bekommt. Deshalb fassen wir für euch in einer dedizierten Liste zusammen, welche Spiele für die PS5 kommen.

Beachtet bei der PS4, dass selbst Sony keine weiteren Spiele für die alte Konsole mehr veröffentlicht.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2026 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell. Letztes Update am 03. November: Mouse: P.I. For Hire, ein Shooter im klassischen Steamboat Mickey-Stil, erscheint im März.

Alle PS4-Spiele, die im Januar 2026 erscheinen

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon - 15. Januar

Alle PS4-Spiele, die im Februar 2026 erscheinen

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 12. Februar

Alle PS4-Spiele, die im März 2026 erscheinen

0:30 Mickey Mouse als Schwarz-Weiß-Shooter - und mit einer sehr unerwarteten Stimme

R-Type Tactics 1 & 2 Cosmos - 12. März

Mouse: P.I. for Hire - 19. März

Alle Spiele, die für die PS4 in 2026 erscheinen sollen

1:30 Decapolice: Im RPG für Switch, PS4 und PS5 ermitteln wir in einer virtuellen Welt

Arisen Force: Vonimir

Avatar Legends: The Fighting Game

Calamity Angels: Special Delivery

Corpse Party 2: Darkness Distortion

Danger Mouse

Decapolice

Deltarune Episode 5

Fate/Extra Record

Fear Effect 2: Retro Helix

Goals

Gothic 1-3 Classic

Inazuma Eleven RE

Infinite Alliance

Love Eternal

Lovish

Lucid

Mayhem Brawler 2: Best of Both Worlds

Mega Man Star Force Legacy Collection

Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Pocket Wheels

Prize Fighter: Heavyweight Edition

Scott Pilgrim EX

Sega Football Club Champions 2026

skate. (Full Release)

Das PlayStation 4-Highlight im Jahr 2026 vorgestellt

Planet of Lana 2: Children of the Leaf

2:03 Xbox Game Pass-Hit bekommt überraschend einen Nachfolger - und der wird auch gratis

Genre: Adventure

Adventure Release: 2026

Darum geht's: Die Protagonisten Lana und Mui sind zurück und müssen weiter ihre eigene Vergangenheit aufdecken, nachdem sie den Planeten vor den Robotern gerettet haben. Dafür wurden die Rätsel rund um Mui verbessert und der kleine Companion soll sich besser spielen als noch im ersten Teil.

Wie schon der Vorgänger besticht das Spiel durch seinen hübschen Artstyle und eine Atmosphäre, die an Ghibli-Filme erinnert. Das Abenteuer soll insgesamt länger und mehr bieten, als noch der erste Teil.

Spielt ihr noch auf der PS4 und wenn ja, auf welches Spiel freut ihr euch in 2026?