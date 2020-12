Cyberpunk 2077 - Die besten Builds für V im Überblick

In Cyberpunk 2077 könnt ihr V mit einer Vielzahl unterschiedlicher Perks, Skills und Attribute ausstatten. Das kann gerade anfangs für Verwirrung sorgen, sodass sich der/die ein oder andere am Ende möglicherweise einfach sagt: "Ach, dann skill ich halt irgendwie". GamePro hilft euch auf die Sprünge und packt die (in unseren Augen) besten Builds für V in vier unterschiedlichen Kategorien in eine Übersicht. Samt Links zu unseren jeweiligen umfangreichen Build-Guides.

Inhaltsverzeichnis:

Der beste Hacker-Build

Das Besondere: Mit Quickhacks und Daemons seid ihr nicht nur unglaublich flexibel, sondern auch sehr mächtig, ohne von den neuesten Waffen abhängig zu sein. Hacken ist so stark, dass es fast schon an Cheaten grenzt, doch genau hier liegt der Reiz.

Wie ihr am besten skillen solltet und welche Ausrüstung ihr braucht, das erklärt euch dieser ausführliche GamePro-Guide:

Cyberpunk 2077 - Hacker-Build: Alles zu Skills, Quickhacks & Deamons

Der beste Action-Build

Das Besondere - Ihr kennt's: Ihr versucht in einem Spiel langsam und bedächtig durch einen Abschnitt zu schleichen, aber dieselben dämlichen Feinde erwischen euch immer wieder. Endlich schafft ihr es sogar bis zum Missionziel, nur um kurz davor doch wieder von einer Kamera entdeckt zu werden. Das sind Momente, in denen jede*r schon einmal dachte: "Ach egal", sich die Schrottflinte greift, und den Laden einfach zerlegt. Genau das funktioniert natürlich auch in Cyberpunk 2077 wunderbar (von dem schwammigen Gunplay mal abgesehen).

Wer keine Lust auf Hacking und Stealth hat, der wird mit unserem Build, der auf pure Durchschlagskraft und Schusswaffen-Action ausgelegt ist, sicherlich glücklich.

Wie ihr am besten skillen solltet und welche Ausrüstung ihr braucht, das erklären wir euch wiederum in diesem ausführlichen Guide:

Cyberpunk 2077 - Action Build: Beste Waffen, Skills & Cyberware

Der beste Stealth-Build

Das Besondere: Eine eher heimliche Herangehensweise in Cyberpunk ist nicht nur eine völlig andere Art zu spielen, sondern hilft euch auch in höheren Schwierigkeitsgraden ungemein weiter. Denn ein Stealth-Kill erledigt fast jeden Gegner, der schon ab Schwer zu einem echten Kugelschwamm mutieren kann.

Feinde so auszuschalten hat zusätzlich den Vorteil, dass ihr mehr Erfahrungspunkte erhaltet. Gute Ninjas leveln also ein wenig schneller als die Konkurrenz.

Wie ihr fürs optimale Schleich-Erlebnis am besten skillen solltet und welche Ausrüstung ihr braucht, das erklären wir euch hier genauer:

Cyberpunk 2077 - Stealth Build: Beste Waffen, Skills & Cyberware

Der beste Nahkampf-Build

Das Besondere: Nahkampf ist in Cyberpunk 2077, nennen wir es mal, rudimentär. Mit leichten und schweren Angriffen traktiert ihr eure Gegner, bis diese am Boden liegen. Wenn ihr Glück habt, begibt sich mal ein feindliches Gangmitglied in den Nahkampf und ihr könnt blocken. Das wars.

Aber mit ein paar gut gesetzten Skillpunkten werdet ihr zu einem Wirbelwind aus Stahl, der wie ein Tornado durch die gegnerischen Reihen fetzt, und euch dabei sogar noch heilt.

Wie ihr als Melee-Kämpfer*in skillen solltet und welche Ausrüstung V tragen sollte, das erklärt unser ausführlicher GamePro-Guide:

Cyberpunk 2077 - Nahkampf-Build: Beste Waffen, Skills & Cyberware

Die besten Waffen in Cyberpunk 2077

Falls ihr wissen wollt, wo ihr alle legendäre Waffen des Spiels findet, dann hat GamePro da einen separaten Guide für euch.

Wie sieht euer perfekter Build in Cyberpunk 2077 aus?