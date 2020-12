Endlich ist es soweit und am 10. Dezember erscheint Cyberpunk 2077. Nach den letzten Verschiebungen wird das vielleicht am meisten erwartete Spiel 2020 endlich veröffentlicht. Falls ihr bisher mit dem Kauf noch gezögert habt, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um noch zuzuschlagen. Zumindest, wenn ihr es pünktlich zum Release in den Händen halten wollt.



Dabei bekommt jeder bei der physischen Edition die gleichen Inhalte und das auch noch nach Release. CD Projekt Red vergibt keine Boni für Vorbesteller.



Das erwartet euch mit der physischen Edition:

Wendecover

Karte von Night City

Postkarten aus Night City

Weltkompendium

Aufkleber

Digitale Boni: Soundtrack, Cyberpunk 2020 Quellensammlung, Bildschirmhintergründe, Art-Booklet und Digitaler Comic

Bei allen Editionen gleich ist zudem, dass ihr ein kostenloses Upgrade auf die PS5 und Xbox Series X-Version erhaltet, sobald diese verfügbar ist.

Cyberpunk 2077 mit Steelbook kaufen

Jetzt noch bei Amazon kaufen: Cyberpunk 2077 gab es zum Vorbestellen mit einem speziellen Steelbook. Bei Amazon könnt ihr diese besondere Kombination noch kaufen. Hier bekommt ihr Cyberpunk 2077 zusammen mit dem Steelbook für nur 73,23 Euro.

Cyberpunk 2077 + Steelbook für PS4 kaufen

Cyberpunk 2077 mit Lösungsbuch kaufen

Bei Amazon könnt ihr Cyberpunk 2077 zusammen mit dem Lösungsbuch kaufen. Dieses enthält alle Hauptmissionen, Nebenmissionen, Aufträge, Cyberpsycho-Attacken und Delikte. Es ist ein umfassendes Buch, das euch alles verrät, was ihr zu Cyberpunk 2077 wissen wollt. Der Preis für das Bundle liegt bei 99,98 Euro.

Cyberpunk 2077 + Lösungsbuch für PS4 kaufen

Cyberpunk 2077 + Lösungsbuch für Xbox One kaufen

Cyberpunk 2077 Day 1 Edition kaufen

Die normale Day 1 Edition gibt es bei Amazon und MediaMarkt derzeit am günstigsten.

Cyberpunk 2077 Key für Xbox One kaufen

Bei Amazon könnt ihr außerdem den Download-Code für Cyberpunk 2077 kaufen, falls euch die digitale Edition reicht. Diese kostet 68,23 Euro. Wer es digital für die PS4 kaufen will, kann sich bei Amazon das PSN-Guthaben holen und es dann über den PS Store kaufen.

Das müsst ihr zu Cyberpunk 2077 wissen

Das erwartet euch: Cyberpunk 2077 ist eine Rollenspiel-Umsetzung der gleichnamigen Pen&Paper-Vorlage von Mike Pondsmith und wird durch CD Projekt Red umgesetzt. Die Erwartungen sind dementsprechend sehr hoch, da die Entwickler zuletzt mit The Witcher 3 einen absoluten Hit gelandet hatten.

"In einer nahen Zukunft ist die Welt von Cyberpunk 2077 zwar technologisch fortgeschritten, gesellschaftlich aber zerrüttet und degeneriert, ähnlich wie im Film Blade Runner. Der Spieler kann seine Figur durch Implantate und Skils weiter verbessern oder Waffen mit Upgrades aufrüsten. Die Story wird nichtlinear erzählt, Spielerentscheidungen werden also zu unterschiedlichen Konsequenzen führen, ähnlich wie bei der Witcher-Serie."

