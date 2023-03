Cyberpunk 2077-Mod macht nur hübschere Pommes und wurde 80.000 Mal runtergeladen

Diese Cyberpunk 2077-Mod macht die Pommes schön. (Bildquelle: JohnsonsStuff / Nexusmods.com)

Cyberpunk 2077 bietet eine riesige Spielwelt samt abgefahrener Story und atmosphärischer Inszenierung. Was es allerdings nicht hat, sind lecker aussehende Pommes. Zum Glück gibt es da ja aber die umfangreiche wie kreative Modding-Szene. Die schafft auch hier Abhilfe und sorgt dafür, dass die Fritten wirklich zum Anbeißen aussehen.

Offenbar trifft die Mod ins Schwarze: Knapp 80.000 Mal wurde sie schon heruntergeladen.

Geht weg wie warme Fritten: Diese Pommes-Mod wurde 80.000 Mal runtergeladen

Worum geht's? Um Pommes Frites, French Fries, Fritten! Das fettige Gold, sozusagen. Ein wahrer Hochgenuss der Kulinarik. In Cyberpunk 2077 haben sie allerdings ein kurioses Schattendasein gefristet und sehen irgendwie falsch aus. Eben nicht so schmackhaft, wie sie es verdienen. Aber es gibt ja Mods.

Die HQ Food - Fries-Mod verpasst den Fritten in der Welt von Cyberpunk 2077 endlich einen Look, den sie verdienen. Goldig knusprige Stäbchen in schicker Quader-Form statt das wilde, spitze Durcheinander des Originals.

Hier könnt ihr euch den Vorher-Nachher-Vergleich anschauen:

Okay, welche Pommes würdet ihr jetzt lieber essen? (Bildquelle: JohnsonsStuff / Nexusmods.com)

Qualität, die überzeugt: Es wirkt dann trotzdem einigermaßen kurios, dass so viele Menschen diese Mod heruntergeladen haben. Immerhin macht sie nichts anderes, als dieses dann doch sehr kleine Detail zu verändern.

Da staunt selbst der offizielle Cyberpunk 2077-Community-Manager Marcin Momot nicht schlecht:

Aber offenbar stören sich genug Menschen am herkömmlichen (gar nicht so schlimmen) Look und der Teufel steckt bekanntermaßen im Detail. Und in der Not frisst der Teufel bekanntlich Pommes? Hm, irgendwie ging der Spruch anders, aber ihr wisst schon.

Die Pommes-Saga geht aber noch weiter: Es existiert zusätzlich nämlich sogar eine Mod für Cyberpunk 2077, die eine beliebte polnische Mayonnaise ins Spiel bringt.

Das passt natürlich ganz hervorragend zu den Pommes und auch Marcin Momot scheint ein Fan dieser ganz bestimmten Marke zu sein. Zumindest gibt er sich in den Twitter-Kommentaren als solcher zu erkennen. Wir gehen davon aus, dass auch die Downloads dieser Mod rapide zunehmen dürften.

Welche Mods findet ihr essentiell, wenn ihr Cyberpunk 2077 am PC spielt? Wünscht ihr euch auch mehr Mod-Support auf den Konsolen?