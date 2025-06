Cyberpunk 2077-Fans sind überzeugt, dass bald ein Überraschungs-Update kommt - weil im Switch 2-Gameplay ein mysteriöses Icon zu sehen ist

Zum Nintendo Switch 2-Release könnte auch ein neues Cyberpunk 2077-Update anstehen.

Cyberpunk 2077 ist abgeschlossen – diesen Satz dürften Fans des RPGs schon öfter gehört haben. Und trotzdem hat CD Projekt Red immer wieder neue Updates herausgebracht, die auch neue Inhalte enthalten haben.



Ein weiteres solches Update könnte uns jetzt womöglich mit oder kurz nach dem Switch 2-Release des Spiels erwarten. Aufmerksame Fans haben nämlich ein neues Gameplay-Detail entdeckt, das es bislang gar nicht im Spiel gibt.

Konkret geht es dabei um Preview-Gameplay der Nintendo Switch 2-Version von Cyberpunk 2077. Hier ist nämlich ein kleines Detail versteckt, das sich leicht übersehen lässt: Auf der Karte ist ein merkwürdiger Marker zu sehen.

Wie Fans schnell gemerkt haben, handelt es sich dabei um ein komplett neues Icon. Reddit-User WeirdUncleMike ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat den Ort, der im Gameplay-Video auf der Map markiert ist, in seinem eigenen Spiel gefunden.

Tatsächlich befindet er sich in Kabuki in einem Tümpel, wo man verstecktes Loot finden kann. Es wirkt also sehr wahrscheinlich, dass das neue Icon euch auf genau solche Stellen hinweisen soll, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

Bemerkenswert ist das vor allem, da CD Projekt Red selbst noch nichts zu diesem neuen Icon gesagt hat und auch kein großes Update für das Spiel angekündigt ist.

Entweder ist das also ein neues und exklusives Feature für die Ultimate Edition, die mit dem Launch der Nintendo Switch 2 erscheint, oder uns erwartet demnächst tatsächlich noch ein Überraschungs-Update für alle Plattformen. Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Cyberpunk so einen Patch bekommt.

Wir haben bei der PR bereits nachgefragt, können euch aber aktuell kein offizielles Statement zu einem möglichen Update geben.

Sein letztes großes Update hat Cyberpunk 2077 im Dezember 2024 zum vierjährigen Geburtstag bekommen. Der ebenfalls ziemlich überraschend angekündigte und veröffentlichte Patch brachte noch neue Inhalte ins Spiel: So etwa neue Anpassungsoptionen im Charakter-Editor, das frei Anpassen von Autofarben und Verbesserungen im Fotomodus.

Habt ihr noch offene Wünsche an ein mögliches Cyberpunk 2077-Update?