In Cyberpunk 2077 gibt's einen neuen, richtig coolen Monstertruck und so einfach schnappt ihr ihn euch

Cyberpunk 2077 hat mit Update 2.0 einige neue Fahrzeuge wie diesen Monstertruck bekommen.

In Cyberpunk 2077 gibt es sowieso schon viele coole versteckte Geheimnisse, Easter-Eggs und Fahrzeuge. Aber mit Update 2.0 sind es noch mehr geworden, und dazu zählt zum Beispiel auch der Mackinaw Demiurge-Monster Truck. Wie ihr den bekommt, seht und lest ihr hier in unserem kleinen GamePro-Guide.

Monstertruck in Cyberpunk 2077 bekommen: So geht's

Wollt ihr mit einem riesigen Monster Truck durch die Badlands rund um Night City düsen? Kein Problem! Das gigantische Vehikel versteckt sich zwar hinter einem kuriosen Easter-Egg, ist aber trotzdem relativ einfach freizuschalten.

So geht ihr vor:

Begebt euch zur Protein Farm außerhalb von Night City in den südlichen Badlands.

außerhalb von Night City in den südlichen Badlands. Sucht und betretet die kleine Kirche oder Kapelle samt einer Garage.

oder Kapelle samt einer Garage. Wartet, bis es exakt 4 Uhr nachts ist (a.m.) und lest dann alles, was ihr auf dem Computerterminal findet.

(a.m.) und lest dann alles, was ihr auf dem Computerterminal findet. Interagiert anschließend mit dem Arcade-Spielautomaten Arasaka Tower 3D (ihr müsst nur kurz das Spiel starten und könnt dann wieder aufhören.

Begebt euch dann in die östlichen Badlands , am besten ohne Schnellreise, es geht aber wohl auch mit (Schnellreisepunkt: Wraith-Lager).

, am besten ohne Schnellreise, es geht aber wohl auch mit (Schnellreisepunkt: Wraith-Lager). Sucht neben der Straße eine Matratze , die in der Gegend herumliegt (den genauen Ort seht ihr im Video).

, die in der Gegend herumliegt (den genauen Ort seht ihr im Video). Stellt euch auf die Matratze und wartet . Achtet darauf, euch wirklich nicht von der Matratze zu bewegen!

. Achtet darauf, euch wirklich nicht von der Matratze zu bewegen! Es kann bis zu 55 ingame-Minuten (7 echte Minuten) dauern, bis etwas passiert, bei manchen Spieler*innen aber wohl sogar noch länger.

Nach einer mysteriösen Cutscene kommt ihr als V wieder zu euch und direkt vor eurer Nase steht der dicke Monster Truck.

Der Truck gehört jetzt zu eurer Garage, ihr könnt ihn also jederzeit einfach per Handy zu euch rufen.

Hier könnt ihr euch das Procedere im Video ansehen:

Brauche ich dafür Phantom Liberty? Nein, keine Sorge: Ihr könnt den Monstertruck auch ohne die kostenpflichtige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 ergattern. Das neue Fahrzeug wurde mit Update 2.0 eingeführt. Das bringt allerdings eine wichtige Einschränkung mit sich.

Nicht mehr auf PS4 und Xbox One: Weil Update 2.0 für Cyberpunk 2077 nur noch für die Current Gen-Konsolen PS5 und Xbox sowie den PC veröffentlicht wurde, schauen alle, die noch auf PS4 oder Xbox One spielen, in die Röhre. Dort könnt ihr das Easter-Egg samt Monstertruck nicht aktivieren.

Habt ihr den Monster Truck schon freigeschaltet? Wie hat das bei euch geklappt, habt ihr den Spielautomaten und Schnellreise benutzt?