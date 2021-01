Cyberpunk 2077-Fan lüftet 'großes Mysterium' des Spiels - Vs Schlafposition

Night City ist eine Stadt voller Details, Easter Eggs und Geheimnisse, doch eine Sache beschäftigt die Spieler*innen - mich eingeschlossen - seit dem Release von Cyberpunk 2077 wohl besonders: Wie zur Hölle schläft V? Genau diese Frage beantwortet uns nun die Third Person-Mod.

Third-Person-Mod zeigt: Vs Schlafposition ist wirklich komisch

Die Schlafposition unseres Charakters sieht aus der Ego-Perspektive heraus merkwürdig aus: V scheint sich nicht etwa mit den Kopf aufs Kopfkissen und mit den Füßen ans Bettende zu legen (so wie es normale Menschen eben machen), sondern wirft sich seitlich auf die Matratze.

Aber das kann nicht sein, niemand pennt so - doch! Und dieses Video beweist es:

Link zum Reddit-Inhalt

Wir sehen aus der Third Person-Perspektive heraus, dass Vs Schlafposition tatsächlich so komisch ist, wie es aus der Ego-Perspektive heraus den Anschein hat. Und nicht nur, dass sich die Figur seitlich aufs Bett legt, nein. Ihre Füße hängen außerdem aus dem Bettgestell heraus, quasi in der Luft. Wäre mir persönlich zu heikel, theoretisch könnten ihr jetzt nämlich garstige Dämonen an den Zehen ziehen. Die Füße gehören unter die Bettdecke, das ist Gesetz.

Was sagen die Fans? Die amüsieren sich köstlich über Vs seltsame Schlafgewohnheiten. "Ich wette, V schüttet auch die Milch zuerst in die Schüssel und fügt dann Cornflakes hinzu", schreibt beispielsweise Reddit-Mitglied "ultalkin_tome".

Was gibt es sonst noch skurriles aus der Welt von Cyberpunk 2077?

Jede Menge! Aktuell machen sich viele Fans beispielsweise über die witzig proportionierten Kinder-NPCs lustig. Zudem berichteten wir vor wenigen Tagen über einen Fan, der nach über 180 Stunden Spielzeit "die Mutter aller Glitches" erlebte und uns wohl eines der witzigsten Videos bislang aus Night City zeigt.